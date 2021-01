El portero y capitán del Hércules, Ismael Falcón, ha reconocido este miércoles que la fulminante destitución del entrenador David Cubillo tras la derrota del pasado domingo en Atzeneta (2-0) le sorprendió a los jugadores, al tiempo que destaca que el vestuario está "fuerte" y preparado para "mejorar" con el nuevo técnico Alejandro Esteve.

"Estamos en una temporada que no es normal, demasiado exigente por cómo es la competición. Y si la dirección deportiva ha tomado la decisión de un cambio de entrenador hay que atacarla y nosotros dedicarnos a entrenar y competir. Tenemos que dedicarnos a seguir donde estamos y mejorar", ha destacado el guardameta al término del entrenamiento.

"Al principio choca, pero cuando Del Pozo se explica vas entendiendo cosas. Somos trabajadores y queremos el bien del equipo", ha agregado.

Falcón reconoce que el relevo en el banquillo puede ser un acicate para los futbolistas con menos minutos durante los 11 partidos disputados hasta ahora.

"Cuando hay un cambio de entrenador todo el mundo levanta las orejas. Da igual que Esteve ya nos conozca, hay que tratarlo como un entrenador nuevo. No es que todos vayamos a partir de cero, pero puede que el que antes no tuviera minutos los tenga ahora y el que era titular puede dejar de serlo", ha indicado.

"Lo que importa al final es el bien del Hércules y que todos los jugadores se sientan importantes. Todos hemos estado comprometidos y lo vamos a seguir estando. El equipo seguro que irá a mejor", ha añadido.

💻📻📺 MEDIOS



🎙️ 𝗥𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗮 de Ismael Falcón:



🗣️ "Nosotros tenemos que dedicarnos a entrenar y a competir. Lo que tenemos que hacer es seguir donde estamos y mejorar".#NuevaCulturaDeClub 🤍 #MachoHércules💙 pic.twitter.com/at2WFfidxB — Hércules CF Oficial (@cfhercules) 28 de enero de 2021

El capitán blanquiazul admite que este Hércules está capacitado para ofrecer un juego más fluido en ataque. La falta de mentalidad ganadora y de protagonismo en los partidos es una de las razones esgrimidas por la dirección deportiva para el despido de Cubillo.

"Está claro que no se nos dieron bien las dos últimas jornadas y el equipo está hecho para dar un paso más a nivel ofensivo, sin olvidar la defensa, que es importante, pero tenemos un perfil de jugadores con los que podemos hacer más en ataque. Ahora va a depender de nosotros y de las ideas nuevas que nos inculque Esteve".

No obstante, Falcón asegura que la plantilla no se da por aludida cuando se le atribuye al equipo falta de ambición y de exigencia.

"La plantilla es ambiciosa. Entrenamos y jugamos para ganar, no salimos a empatar. Es verdad que en algunos partidos no hemos estado al nivel, pero no ha habido falta de ambición. Al final, según un planteamiento u otro, se da un determinado partido, pero los jugadores siempre hemos querido ganar. A veces, como en Atzeneta, no salen las cosas, pero no por falta de actitud, ni de hambre".

Y sobre el nuevo entrenador, el guardameta andaluz cree que puede ser un "plus" para el equipo el hecho de que haya trabajado con la plantilla a diario desde la pretemporada.

"Esteve nos conoce perfectamente a todos, hemos tenido trato con él mientras estaba de segundo entrenador y como explicó Carmelo es un hombre de fútbol con buenas ideas y puede venir bien al grupo este cambio y que los resultados nos acompañen".