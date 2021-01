Alejandro Esteve se sentó por primera vez en la sala de prensa del Rico Pérez como entrenador del Hércules. El que fuera ayudante de David Cubillo antes de su destitución reconoció que le pilló por sorpresa la decisión de Carmelo del Pozo aunque no ocultó su ilusión por iniciar un reto que arrancará mañana en el Rico Pérez ante el Valencia Mestalla (12.00). Aseguró que el equipo alicantino debe seguir mostrando a sus órdenes la solidez defensiva que ha confirmado hasta ahora y a partir de ahí crecer con el balón. El benidormense aseguró que cuenta con todos los jugadores que tiene a su disposición en su plantilla y asumió que el gran reto del Hércules es ascender, pero pidió «ir paso a paso y sin volvernos locos».

SU MAYOR RETO

«Las oportunidades vienen y hay que agarrarse a ellas con fuerza y con toda la ilusión»

Esteve no esperaba la decisión de Del Pozo tras el partido ante el Azteneta. «Me pilló totalmente por sorpresa. De ahí que también haya habido un tiempo más justo para preparar todo. Los momentos y las oportunidades vienen cuando vienen y hay que agarrarse a ellas con fuerza e ilusión.

Un reto así le hace ilusión a cualquier profesional», señaló el técnico del Hércules. «Un reto como éste en una ciudad como ésta y con la plantilla que tenemos la ilusión es máxima para empezar a trabajar. Vamos todos en la misma línea», añade el nuevo entrenador.

«El objetivo final es el ascenso, pero no podemos estar en este foco y obviar el primero, que es esta primera fase»

LA PLANTILLA

«Los jugadores han mostrado siempre una gran honradez»

El entrenador benidormense destacó la actitud de la plantilla. «Acomodada no he visto a la plantilla. Los jugadores desde el día uno han demostrado su honradez y seriedad en el trabajo. Hay veces que un equipo da malas sensaciones y no encuentras las razones de porqué es. Los jugadores entrenan muy bien, siempre quieren ganar, tienen actitud. Luego es que las cosas salgan mejor o peor», afirmó el técnico, muy contento con el bloque. «La plantilla me ha transmitido total confianza. Es cierto que tengo un poco de ventaja por ya estar dentro de la estructura y tener con algunos jugadores algo más de feeling, sabes un poco más sus inquietudes y cuando ya te colocan en este puesto ellos siguen mostrando el mismo respeto que antes. Es importante ahora ese grado de atención nueva, de incertidumbre, de ver lo que va a pasar o qué vamos a modificar».

SU ESTILO

«He aprendido de la experiencia junto a otros entrenadores»

«Más que definirme como entrenador me considero más un técnico para adaptarme a los jugadores que tiene el equipo, a sus recursos. Tengo claro que no es defensa o ataque, son las dos. El equipo tiene que seguir defendiendo, tiene que seguir apretando, con orden y a partir de ahí crecer un poco más con el balón, tener ciertas alternativas… y es lo que queremos incidir durante la semana». «Tenemos que dar un paso más en ataque, pero sin volvernos locos, hay que ir trabajándolo», señala.

«Debemos seguir defendiendo igual y a partir de ahí crecer con balón»

JUEGO OFENSIVO

«No se cambia de la noche a la mañana, se requiere tiempo»

Esteve tiene claro que el estilo de juego no se modifica con un simple interruptor. «No se cambia de la noche a la mañana, se requiere del día a día, de insistir en el mensaje. También es importante el perfil de futbolista que esté presente en el campo y dónde esté. En función de ello se puede tener más presencia en el área rival».

OBJETIVOS

«Hay que ir paso a paso, el primero el partido del domingo ante el Mestalla»

«Todos tenemos claro cuando vinimos aquí el objetivo de este club y ello lleva una exigencia. Todo el que está aquí debe tener la ambición por conseguir ese objetivo pero no nos podemos volver locos y hay que tener los pies en el suelo. Hay que ir paso a paso», afirmó Esteve.

«La plantilla ha demostrado siempre honradez, honestidad y actitud para ganar»

Moisés sigue siendo baja anteel Mestalla y regresará Moyita

Alejandro Esteve confirmó que Moisés no está todavía en condiciones de reaparecer para no arriesgar, por lo que no jugará ante el Valencia Mestalla y seguirá jugando Teo Quintero junto a Tano en el eje de la defensa. Todo apunta que Moisés volverá en el partido de la próxima semana ante el Peña Deportiva. El que sí que volverá al equipo será Moyita, ya recuperado de su lesión. El jugador andaluz es clave en el Hércules y su ausencia en los últimos partidos la ha acusado el equipo de forma notable.

Por otra parte, el Valencia CF hizo oficial el fichaje del delantero francés Fadiga Ouattara, que debutará ante el Hércules. Llega procedente del filial del Lille francés, donde disputó la UEFA Youth League hace dos temporadas. El equipo galo coincidió con el Valencia CF en el mismo grupo de esta competición y marcó dos goles en el partido de la Ciudad Deportiva de Paterna. Ouattara llega para el Mestalla pero es un fichaje con una clara proyección de primer equipo.