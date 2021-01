Primera rueda de prensa de Alejandro Esteve como entrenador del Hércules. El técnico, que fue segundo de Cubillo, tiene las ideas muy claras y espera que ya ante el Valencia Mestalla este domingo se empiece a notar un equipo más ofensivo. Asegura que el relevo en el banquillo no se lo esperaba. " La decisión me pilló totalmente por sorpresa. De ahí que también haya habido un tiempo más justo para preparar todo. Los momentos y las oportunidades vienen cuando vienen y hay que agarrarse a ellas con fuerza e ilusión. Un reto así le hace ilusión a cualquier profesional. Un reto como éste en una ciudad como ésta y con la plantilla que tenemos la ilusión es el primer plazo para empezar a trabajar. Vamos todos en la misma línea", señala.

Esteve reconoció que ve bien a los jugadores pese a las malas sensaciones. "Acomodada no he visto a la plantilla. Los jugadores desde el día uno han demostrado su honradez en el trabajo. Hay veces que un equipo da malas sensaciones y encuentras las razones de porqué es. Los jugadores entrenan muy bien, siempre quieren ganar, tienen actitud. Luego es que las cosas salgan mejor o peor".

"La plantilla me ha transmitido total confianza. Es cierto que tengo un poco de ventaja por estar dentro de la estructura y tener con algunos jugadores algo más de feeling, sabes un poco más sus inquietudes y cuando ya te colocan en este puesto ellos siguen mostrando el mismo respeto que antes y ese grado de atención nueva, de incertidumbre, de ver lo que va a pasar o qué vamos a modificar", señaló el entrenador del Hércules, que trata de definirse como entrenador. "Más que definirme como entrenador me considero más un técnico para adaptarme a los jugadores que tiene el equipo, a sus recurso. Tengo claro que no es defensa o ataque, son las dos. El equipo tiene que seguir defendiendo, tiene que seguir apretando, con orden y a partir de ahí crecer un poco más con el balón, tener ciertas alternativas… y es lo que queremos incidir.

Esteve destacó la importancia del balón parado. "Es fundamental en todas las categorías. Es importante. No hemos tenido la oportunidad de marcar ningún gol de córner o de falta pero sí que hemos generado ocasiones y peligro. ¿Cómo trabajarlo? Seguir en la misma línea, exigirnos más en el golpeo, en creer que el balón le puede caer a cualquiera de los jugadores que entren en el área… en líneas generales el equipo ha sido fiable a balón parado. No hemos marcado pero tampoco hemos encajado. El Ibiza nos exigió mucho y el equipo estuvo muy solvente.

Sobre el juego ofensivo que le pide Carmelo al equipo, el técnico lo tiene claro. "No se cambia de la noche a la mañana, se requiere del día a día, de insistir en el mensaje. También es importante el perfil de futbolista que esté presente en el campo y dónde esté. En función de ello se puede tener más presencia en el área contraria".

Por último, el técnico dejó clara la ambición del equipo. "Todos tenemos claro cuando vinimos aquí el objetivo de este club y ello lleva una exigencia. Todo el que está aquí debe tener la ambición por conseguir ese objetivo pero no nos podemos volver locos y hay que tener los pies en el suelo. Hay que ir paso a paso. Ese objetivo final es el ascenso, pero no podemos estar en este foco y obviar el primero, que es esta fase, que es el partido del domingo. Si vamos pensar en cosas lejanas podemos equivocarnos en los pequeño pasos que tenemos que ir dando. Lógicamente la ambición y hambre la tenemos desde agosto". "No me pongo tiempo, esperamos este domingo poder ver algo, pero más que mi sello o mi Hércules quiero que se vea nuestro Hércules", concluyó.