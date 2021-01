Todo lo que no sea ganar este mediodía al Mestalla será desperdiciar una gran ocasión a falta de seis partidos para acabar la primera fase de la competición. La derrota del Villarreal B ayer ante La Nucía da una oportunidad a los alicantinos de tener una ventaja de cinco puntos sobre el cuarto. Pero para ello hay que sumar hoy un triunfo. La etapa de Alejandro Esteve arranca con urgencias después de sumar un punto en los dos últimos partidos con malas sensaciones, algo que motivó la salida de David Cubillo. No cabe otra que jugar al ataque porque solo vale sumar de tres en tres, propósito del técnico benidormense, que advierte de que no se producirán grandes cambios en el once inicial que saldrá hoy al césped del Rico Pérez en un partido que se disputará a puerta cerrada.

El encuentro se disputará a puerta cerrada y solo podrá verse a partir de las 12 horas a través del streaming que proporciona la web del club. Gratis para los poseedores del carnet Compromiso y 7,70 euros para el resto de aficionados.

El retorno de Moyita resulta esperanzador. El jugador con mayor talento del Hércules da un salto de calidad al equipo y su ausencia en los últimos partidos dejó al conjunto blanquiazul huérfano en el centro del campo.

La única duda en la defensa es si actuará Raúl Ruiz como titular o Esteve mantendrá a Javier Pérez. Parece evidente que Tano y Teo volverán a ser los centrales ante la ausencia de Moisés mientras que Nani, que ha disputado hasta el momento la totalidad de los minutos, seguirá siendo un fijo en el lateral izquierdo.

En el centro del campo, Moyita y Appin serán los pivotes y la duda es si Diego Benito tendrá la oportunidad durante el partido. El centrocampista no ha contado para Cubillo en los primeros 11 partidos aunque con Esteve se abren las puertas a que el madrileño pueda volver a sentirse importante. Por su parte, Pedro podría ocupar el puesto de Borja o Alfaro. El extremo de Aspe ya está recuperado y su calidad debe ser aprovechada al máximo tras un tramo de la temporada marcada por sus lesiones e irregularidad.

Buenacasa y Garrido apuntan también a la titularidad sin descartar la presencia de Benja, que debe dar un paso más en ataque en un equipo con mucha necesidad de goles. El técnico de Benidorm, ayudante del anterior entrenador, llega al cargo con el objetivo de revitalizar el juego ofensivo del Hércules, estancado en las últimas jornadas, y de darle al equipo un estilo más atrevido. El Hércules, además, necesita los puntos para resistir en la segunda plaza el acoso de sus perseguidores, Deportivo Alcoyano, Villarreal y Orihuela, en una competición corta en la que los alicantinos han ido de más a menos.

Por su parte, el Mestalla tiene el objetivo de aprovechar la crisis de su rival y, de paso, poner punto y final a su mala racha,

El conjunto valenciano no gana desde el pasado 5 de diciembre de 2020, cuando se impuso por 5-0 al Atlético Levante, y desde entonces acumula dos empates y dos derrotas que le han colocado en la zona baja de la tabla.

El futbolista Joseda Menargues explicó en una entrevista en los medios oficiales del club que merecen más puntos de los que llevan y que se centran únicamente en el encuentro ante el Hércules para cambiar su dinámica negativa. «En el trabajo estará el éxito. El entrenador nos dijo después del partido ante el Peña Deportiva que hicimos un gran trabajo, y que si seguimos así al final llegará nuestra recompensa» declaró el futbolista del Mestalla.

El técnico del Mestalla, Óscar Fernández, recupera a Pablo Gozálbez, tras haber cumplido dos partidos de sanción, y el delantero francés Fadiga Ouattara podría debutar, mientras que Hugo González está sancionado.

Encuentro vital para el Hércules, obligado a cambiar la dinámica antes de que sea demasiado tarde. En el partido de la primera vuelta en Mestalla acabó con empate sin goles. En esta ocasión, no valdrá el empate. Todo lo que no sea ganar será desperdiciar una gran ocasión.