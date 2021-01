Mal comienzo, cara de circunstancia y espíritu didáctico. Alejandro Esteve no vivió el debut blanquiazul que se presumía tras la primera mitad, cuando su equipo, con una apuesta ofensiva valiente, desactivó al Mestalla y se adelantó en el marcador. «Los primeros 45 minutos si han sido lo que esperábamos, los segundos, no», asumió el técnico de Benidorm.

«En la segunda parte, Óscar Fernández (entrenador del filial valencianista) ha hecho modificaciones, nos ha ganado la posesión y no hemos sabido cómo salir de ella, tenemos que aprender a salir de esas situaciones», admitió el preparador alicantino.

«Queríamos ser un equipo más ambicioso, y esa ambición y ese hambre para llegar más y mejor al área del rival únicamente lo hemos demostrado en la primera parte y necesitamos ir más allá, que ese empuje no nos dure 45 minutos. Hemos dado un pequeño paso hacia lo que queremos que sea este Hércules, pero necesitamos que se vea a lo largo de los 90 minutos», subrayó Esteve.

La entrada de las rotaciones ha coincidido con el declive en el juego blanquiazul, pero el sustituto de Cubillo no ve relación. «El equipo ha bajado físicamente y por eso hemos hecho los cambios. Pero no ha sido eso lo que nos ha metido atrás, ha sido el rival. No estábamos replegados, es que no hemos sabido sacar el balón en esa situación. La mayoría de los jugadores que han entrado han hecho lo que se les ha pedido, pero el rival también juega y nos ha metido atrás», reconoció el nuevo entrenador del Hércules.

La ausencia de Borja en la convocatoria, titular en las once jornadas anteriores, sorprendió de inicio. Su lugar en la lista lo ocupó el canterano Abde. «Tengo que tomar decisiones atendiendo a diferentes factores y una de ellas ha sido la de Borja, pero no ha ocurrido nada», afirmó Esteve, que descartó una lesión de Moyita.