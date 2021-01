La revolución post-Cubillo se quedó en fiasco. El Valencia-Mestalla amargó ayer el estreno de Alejandro Esteve como nuevo entrenador del Hércules, que no pasó del empate en casa en su tercera jornada consecutiva sin ganar después de una pésima segunda mitad tras adelantarse en el primer tiempo con un tanto del anhelado Moyita. Con este nuevo e inesperado tropiezo tras el relevo en el banquillo, el equipo blanquiazul desaprovecha una gran oportunidad de afianzarse en el podio de la tabla, cae a la tercera plaza y se ve superado por el Alcoyano, que protagonizó otra gran sorpresa al vencer en el campo del líder Ibiza (0-1) y encaramarse a la segunda posición. Apenas tres horas después del disgusto por este tercer pinchazo consecutivo, el club blanquiazul anunciaba el fichaje del lateral izquierdo Álex Martínez.

Alejandro Esteve se estrenó con una revolución en el equipo que le dejó el destituido Cubillo, aunque el cambio no surtió el efecto previsto, sobre todo en una nefasta segunda mitad. Repitió la defensa el nuevo técnico, pero cambió de lleno la «sala de máquinas» con Jon Erice y Armando en el eje, le dio la titularidad a Pedro Sánchez en la banda derecha y adelantó a la media punta a Moyita para que intentara trenzar el juego entre líneas. Tan noticiables fueron las novedades como las ausencias: dejó en el banquillo al hasta ahora insustituible mediocentro Appin y envió a la grada a otro titular habitual como el extremo alicantino Borja Martínez y al centrocampista santapolero Pedro Torres, que había jugado de inicio los dos partidos anteriores.

Los cambios en el «once» también tuvieron continuidad en el campo y en el dibujo del equipo blanquiazul, en el que Erice se incrustó por delante de los centrales para armar el fútbol a partir de un 4-1-4-1, que en el bloque alto presionaba muy arriba con tres hombres: Pedro Sánchez, Buenacasa y Alfaro. Comenzó a jugar el Hércules mucho tiempo en campo rival, pero con poca profundidad y con algún despiste como el de Erice en el minuto 3, que le entregó el balón a William y su mano a mano con Falcón se marchó fuera por muy poco tras una larga carrera.

Se repuso del susto el equipo de Esteve por medio de Moyita, que en su regreso al «once» volvió a ser el más participativo y la brújula del juego blanquiazul, más entonado e intencionado que en los dos partidos anteriores, pero sin excesivos alardes. Remató el sevillano desde lejos cerca del palo derecho de Unai y se multiplicó para coser el fútbol del conjunto alicantino, que vio cómo el filial valencianista nivelaba las fuerzas tras el primer cuarto de hora y volvía a avisar con un peligroso centro de William al que no llegó por poco el exherculano Emaná.

Y en plena fase de dominio alterno llegó el gol del Hércules en el minuto 39. A la antigua usanza, con la presión intensa de Buenacasa a la defensa rival, que le permitió robar cerca del área y asistir a Pedro Sánchez, cuyo potente disparo lo rechazó a ras de hierba Unai para que Moyita volviera a demostrar su gran clase. El «10» controló con calma y la puso por alto para salvar al portero y los dos defensas que tapaban bajo los palos para anotar su primer gol como blanquiazul y hacer bueno el nuevo plan de Esteve.

El recital de Moyita continuó cinco minutos después con un extraordinario pase corrido a Buenacasa, que se quedó mano a mano con Unai. El delantero se la jugó con un tiro cruzado y el portero valencianista le adivinó la intención cuando bien pudo asistir a Jesús Alfaro, que seguía la jugada a su izquierda, la banda por la que arrancó el partido ante la sorprendente ausencia de Borja Martínez.

Las buenas sensaciones del Hércules durante un tramo de la primera parte, más atrevido y dominador, desaparecieron casi por completo tras el descanso. El conjunto alicantino reincidió en errores anteriores y casi desapareció del partido, lo que permitió al equipo de Óscar Fernández hacerse con el mando de la contienda. Los blanquiazules dieron síntomas de falta de fuerza y energía, pese al carrusel de cambios introducido por Esteve, que no mejoraron el panorama en defensa ni en ataque, y el conjunto visitante se aprovechó tras una muy buena jugada de Fran Pérez, el hijo del exblanquiazul Rufete, por la banda derecha que cabeceó a la red Gosálbez en el tanto del empate en el minuto 76.

Quedaba más de un cuarto de hora por delante, pero el Hércules fue incapaz de reaccionar, ni de crear peligro, como en todo el segundo acto. Perdido, sin fuelle y con Moyita sustituido por molestias físicas, el equipo de Esteve enseñó bandera blanca y confirmó la preocupante crisis del equipo una semana después del despido de Cubillo y a seis jornadas del final de la primera fase.

Tano ve la quinta amarilla y no visitará a la Peña y Moisés puede ocupar su sitio

El central del Hércules Tano Bonnín no jugará el próximo fin de semana en la visita a la Peña Deportiva de Santa Eulalia de Ibiza en la 13ª jornada de Liga al ver ayer en el minuto 79 la quinta tarjeta amarilla que acarrea suspensión. Un problema más para el nuevo entrenador Alejandro Esteve en este partido que se disputará sobre césped artificial. El técnico confía en recuperar al central Moisés García, ausente las tres últimas jornadas por lesión, para no tener que retrasar al eje de la defensa al centrocampista Armando. En el penúltimo día del mercado de fichajes que se cierra hoy, el club quiso apuntalar la línea defensiva con la incorporación del lateral izquierdo Álex Martínez, ex del Granada.