La lesión de Acuña hizo mucho daño en un Hércules que no encuentra el camino del gol. El conjunto blanquiazul compensa su sequía goleadora con una de las mejores defensas de la competición, pero no es suficiente para luchar por objetivos ambiciosos. Los 10 goles que lleva anotados hasta el momento el equipo de Alejandro Esteve es una de las cifras más bajas de los favoritos al ascenso, dato que se agrava en el caso del Deportivo, que no se adapta a la categoría y tan solo lleva siete goles, estando ahora mismo fuera de las tres primeras posiciones.

Los goles se reparten en el Hércules. Los máximos goleadores llevan tan solo dos goles, que son Buenacasa, Garrido y Borja. El resto de jugadores que han conseguido anotar son Moyita, David Sánchez, Abde y Acuña. El equipo aguarda como el oxígeno la vuelta de Acuña, un delantero con mucha pólvora en sus botas, aunque prácticamente ya se le espera para la segunda fase de la competición. Mientras tanto, es vital mejorar el aspecto ofensivo para agarrarse a las tres primeras plazas con garantías.

El conjunto alicantino está muy lejos de los registros de equipos como el Nàstic o el Badajoz, que llevan 26 goles a estas alturas de la competición. El grupo catalán en el que se encuentran los futuros rivales del Hércules, si todo marcha por el camino correcto, es uno de los máximos goleadores de la categoría. Así, el Lleida también se sitúa con 19 goles y el Andorra con 15, seis de ellos del exjugador del Hércules Carlos Martínez, que ha vuelto a sus mejores números en el conjunto de Piqué.

Otro de los equipos que lucharán por el ascenso es el Racing, que marcha tercero en la clasificación con 17 goles, los mismos que el Atlético Baleares, que siempre es un conjunto con metas ambiciosas y ahora mismo ocupa la cuarta posición.

En el grupo del Hércules, el Ibiza está realizando una temporada casi perfecta y lleva 16 goles en su cuenta, seis más que el conjunto blanquiazul. El conjunto balear, que se vio frenado el pasado domingo por el Alcoyano, es líder destacado y uno de los máximos candidatos al ascenso al fútbol profesional.

No brilla, por tanto, el Hércules en el apartado goleador, aunque sin embargo lo que le ha permitido permanecer toda la temporada entre los tres primeros ha sido su defensa. Tan solo ha encajado seis goles, una cifra que supera la de gran parte de los favoritos, siendo superlativos los datos del Ibiza y el Unionistas de Salamanca, que han encajado dos y tres goles, respectivamente. Equipos como el Burgos o el Logroñés también hacen gala de buenas defensas y solo tienen seis goles en contra, los mismos que el equipo alicantino.

En el equilibrio reside el éxito, aspecto en el que está trabajando el Hércules y uno de los principales motivos del cambio de entrenador la pasada semana con la destitución de David Cubillo.

Quedan seis partidos para que finalice la primera fase de la competición y el equipo blanquiazul debe enfrentarse a domicilio al Peña Deportiva, Orihuela, Villarreal B y La Nucía, mientras que jugará en el Rico Pérez ante el líder Ibiza y Atlético Levante. Un calendario exigente en el que deberá garantizar su puesto entre los tres primeros para clasificarse para la Segunda Pro y seguir luchando por el ascenso a la Segunda División. Recta final de la primera fase con el Ibiza comandando la tabla en solitario y con un Alcoyano que se ha convertido en la gran revelación de la temporada y que ocupa la segunda posición dela clasificación.

Moyita y Moisésson duda ante el Peña Deportiva

El duelo del domingo ante el Peña Deportiva es vital para romper la racha de tres partidos consecutivos sin ganar y ahora mismo es dudosa la presencia de Moyita y Moisés. El centrocampista andaluz pidió el cambio en el encuentro ante el Mestalla por molestias musculares de las que todavía no se ha recuperado del todo, lo mismo que Moisés, que cuando todo parecía que iba a reaparecer este domingo han surgido las dudas. El partido en Santa Eulalia se podrá ver a través del canal de Youtube de IB3 a partir de las 12 horas del domingo. El equipo viajará mañana.