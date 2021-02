El Hércules no tiene previsto abonar a corto plazo a los aficionados las cantidades pendientes por los cinco partidos no disfrutados de la pasada semana por la pandemia que obligó a detener la competición. El club tiene claro que no podrá hacer frente a esa cantidad hasta que se recupere algo la normalidad y pueda volver a haber ingresos. Así lo explicó Carlos Parodi, director general del Hércules, que no quiso desvelar la cantidad total que se adeuda a los abonados blanquiazules que presentaron la reclamación hace unos cuatro meses.

Lo que sí dejó claro es que la entidad tiene el listado y reconoce la deuda de los aficionados y está dispuesto a solventarla lo antes posible, pero para ello deberá volver el público al Rico Pérez y reactivarse los ingresos por publicidad y en la tienda del club, ya que apenas tiene actividad ahora mismo por las restricciones sanitarias. La media de deuda que mantiene el club con cada abonado es de unos 27 euros, pero no aporta la cantidad total que tiene pendiente de abonar. Los ingresos por el streaming de los partidos en el Rico Pérez apenas sirve para pagar los gastos de producción.

Parodi recordó que el club puede subsistir ahora mismo gracias a la aportación de Ortiz y Ramírez, ya que la pandemia ha cortado todo tipo de ingresos.