Doce días después de su destitución, el técnico David Cubillo respira amargura por considerar injusto su despido del Hércules e inmerecidos los «muchos palos» que ha recibido. Reconoce que su segundo y actual preparador Alejandro Esteve le ha decepcionado, al igual que el primer partido del Hércules tras su salida. De vuelta ya en Madrid tras cinco meses al frente del Hércules, David Cubillo (6-I-1978) reconoce que su paso por el club le ha dejado mal sabor de boca tras su despido con el equipo segundo. Desea lo mejor para el club, pero mantiene que se merecía continuar en el cargo.

Dos semanas después de su relevo, ¿cree que el Hércules se precipitó con su despido?

Sí se precipitó, aunque es una cuestión del club. Ya dije en mi despedida que creo que he hecho un buen trabajo; me he vaciado, lo he dado todo. y cumplí con lo que prometí: tener al equipo arriba desde el primer momento, a pesar de todas las dificultades que estamos atravesando. La decisión me sorprende.

¿Vio el empate del pasado domingo en casa ante el Valencia-Mestalla?

Sí; vi mucho fútbol ese fin de semana. Y el del Hércules también, claro.

¿Qué le pareció ese encuentro? El primero del Hércules tras su destitución...

Después de tantas declaraciones, de todos los palos que me han dado y de lo que se ha dicho del juego del Hércules, me esperaba otra cosa. Esperaba un equipo que generara muchísimas ocasiones; un juego ofensivo vertical y fluido, más delanteros en el campo... Después de todos esos palos, lo que vi fue una alineación muy cambiada con jugadores a los que yo no veía con el ritmo adecuado para competir de inicio, pero en cuanto a juego esperaba más torrente ofensivo por todo lo que se habló durante la semana. Al final, se hace un gol a un filial del Valencia con muchas dudas por un error en su salida del balón, se hace otra ocasión en un contraataque y poco más. Esperaba ver otra cosa, sí.

¿Le dolieron especialmente las críticas de falta de ambición y de protagonismo y de exceso de conservadurismo?

Sí; estoy dolido, la verdad. Se me acusa o se me está matando y no sé por qué cuando el equipo iba segundo. Yo no he metido al Hércules en puestos de descenso y hay declaraciones con muy mala intención, como que no se trabajaba el aspecto ofensivo, lo cual no se ajusta a la realidad. Se ha trabajado muchísimo y estoy dolido porque se me quiere matar por algo que no creo que sea tan grave. No creo que el Hércules estuviera mal. Si a mí me empatan un partido como el del pasado domingo del Mestalla, lo mismo no salgo de la sala de prensa con vida.

Deduzco, por alusiones, que se refiere con esas críticas al director deportivo Carmelo del Pozo...

Bueno, todo en general. Me han dado palos por todas partes, que considero inmerecidos porque he trabajado con honradez, cumpliendo lo que dije: tener al equipo arriba porque el fútbol está muy complicado, se puede parar la competición. Asumí esa presión, la asimilé, tiré por una línea de trabajo y ha dado sus resultados con un equipo reconocible. Que luego las alineaciones hayan gustado o no, ya es otra cosa. Se me acusa del aspecto deportivo y tras el partido con la Peña Deportiva hubo una reunión [con Del Pozo], pero después de ese encuentro llegó la victoria ante el Orihuela y estaba todo correcto y el triunfo ante el Atlético Levante igual. Después de la Navidad, en la que trabajé solo , el equipo dio un paso adelante con tres goles en un amistoso ante el Murcia y otros tres a La Nucía. Luego, tras el empate con el Alcoyano me quiso matar la gente, pero yo no sé si han visto cómo juega el Alcoyano, un muy buen equipo, que ha eliminado al Madrid y al Huesca en la Copa, ha ganado al Ibiza en la Liga y es muy difícil hacerle gol. Si a eso le sumas la baja de Moyita, que es la pieza clave del Hércules, y de Moisés, que son los encargados de sacar el balón... He recibido palos exagerados e inmerecidos.

¿Se merecía la oportunidad de un ultimátum con Moyita ya de vuelta en el equipo?

Sí, pero no ultimátum. Mi trabajo merecía seguir en el puesto. Se agarran al juego ofensivo y al 0-0 ante el Alcoyano, que es muy buen equipo y creo que ese punto era buenísimo, como dije. Ahora alguien se habrá dado cuenta de que meterle mano al Alcoyano es complicado. Y se agarran al partido de Atzeneta [2-0], que por las condiciones del campo es una lotería y una transición marca el devenir del encuentro para uno u otro equipo. Por todo eso han tomado una decisión que no me parece justa.

¿Se equivocó cuando dijo que su despido fue por el cabreo de uno de los dueños?

No, porque a mí fue lo que transmitieron. Otra cosa son las explicaciones que luego dieron y que a mí no me transmitieron a la cara. Del partido de Atzeneta me dijeron que era imposible valorar el aspecto ofensivo por el terreno y el tipo de encuentro. Desde el primer momento se me pidió que jugara a lo que me diera la gana, pero que estuviera el equipo arriba. Y es lo que he hecho con mucho trabajo.

¿Se arrepiente de algo de lo que haya hecho durante estos cinco meses de trabajo en el Hércules?

Sí, claro. Me arrepiento de la elección del segundo entrenador [Alejandro Esteve, su sustituto y actual primer técnico]. Me equivoco cuando quiero cambiar un poco mi cuerpo técnico respecto a los últimos años. Confiando en ciertas personas tomo algunas decisiones que no han salido bien y ése es el error que cometí en el Hércules.

¿Le ha decepcionado, pues, Alejandro Esteve?

Nunca hubo «feeling» desde el primer momento. Fue una decisión mía, basada en la confianza que tengo en otras personas, pero a la vista de los acontecimientos sí me ha decepcionado porque todo esto se ha hecho a mis espaldas. Me he enterado por la prensa de todo y la gente de fútbol no actúa así. Si te ofrecen el equipo, puedes hablar conmigo y debatimos, pero no enterarme por los medios. No me parece que la gente de verdad del fútbol actúe de esta manera.

Se ha ido del Hércules con un regusto muy amargo...

Sí, evidentemente. No he podido acabar el trabajo y estoy convencido de que el Hércules iba a pelear el ascenso hasta el último día con Cubillo. De cualquier modo, sí quiero resaltar que deseo lo mejor para el Hércules y que cumpla sus objetivos. Si lo consigue, se habrá demostrado que mi trabajo era bueno.