La peor racha de la temporada del Hércules con tres jornadas consecutivas sin ganar -derrota en Atzeneta y dos empates ante Mestalla y Alcoyano- han dejado sin margen de error al equipo de Alejandro Esteve, que no puede fallar este mediodía (12.00) en su visita al vicecolista Peña Deportiva Santa Eulalia. Si los blanquiazules pierden en Ibiza y el Villarreal B, cuarto clasificado, gana a la misma hora en El Collao al Alcoyano, el conjunto del Rico Pérez saldrá por primera vez de las tres primeras plazas que dan acceso a la futura Liga Pro a sólo cinco jornadas para el final de la primera fase. De modo que el Hércules necesita, al menos, empatar para no verse fuera del podio y entrar en situación de alarma y/o de pánico. Para este desafío, el conjunto alicantino no contará por molestias físicas con su «cerebro», ni con el lateral izquierdo Nani, al que el técnico dejó ayer fuera de la convocatoria.

Máxima presión, pues, para Esteve y el proyecto del director deportivo Carmelo del Pozo tras la destitución hace dos jornadas del entrenador David Cubillo, que tenía al equipo segundo, y cuyo relevo no dio el resultado esperado el pasado domingo tras el decepcionante empate en casa ante el Valencia-Mestalla (1-1).

La empresa de este mediodía tiene la dificultad añadida de las malas condiciones del césped artificial del campo municipal de Santa Eulalia, muy posiblemente el peor de la categoría, por tratarse de una hierba sintética muy gastada, en la que se dificulta considerablemente el juego de los equipos mejor dotados técnicamente. Las dos únicas derrotas del equipo alicantino en los 12 partidos disputados hasta ahora llegaron en los dos partidos anteriores en césped artificial: 2-0 en Atzeneta y 1-0 ante el líder Ibiza.

El técnico Esteve, en su primer partido a domicilio en el banquillo, tiene el hándicap añadido de que no puede contar por sanción con el central Tano Bonnín para un partido en el que el juego aéreo defensivo puede ser crucial. Todo apunta a que su lugar lo pueda ocupar Moisés García, recuperado por fin de la lesión muscular en el gemelo que le ha impedido jugar este año.

Enfrente, el Hércules se mide al penúltimo de la tabla, la Peña Deportiva, que sólo ha ganado un partido -en la primera jornada en casa ante el Villarreal B (1-0)- y sólo ha marcado dos tantos en su campo en los seis partidos que ha disputado como local, en los que también sumó cuatro empates y una derrota frente al Alcoyano. De forma que al equipo de Raúl Casañ le está costando hacer un fortín de su incómodo terreno de juego. El conjunto ibicenco, que se ha reforzado en el mercado invernal con el extremo dominicano Fran Núñez y el delantero David Barca, también necesita los puntos para no verse condenado a la lucha por evitar el descenso a Tercera División, por lo que se anuncia un duelo de la máxima exigencia para ambos.

La suerte del Hércules también puede estar en los pies del Alcoyano, segundo clasificado, que recibe a la misma hora (12.00) al cuarto, el Villarreal B, con el objetivo de dar un golpe de autoridad y abrir una brecha de ocho puntos con el filial amarillo, que le darían casi virtualmente el pase a la segunda fase.

Superada ya su histórica participación en la Copa, tras eliminar al Real Madrid y el Huesca, el equipo de Vicente Parras intentará prolongar su gran momento en la Liga, en la que suma siete jornadas seguidas sin perder tras cinco victorias y dos empates.