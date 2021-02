Cinco retos urgentes del tercer técnico del Hércules

Manolo Díaz dirige hoy su primer entrenamiento al frente del Hércules con la apremiante necesidad de enderezar el rumbo de un equipo candidato al ascenso que lleva un mes sin ganar en la Liga y atraviesa una seria crisis de identidad, además del bache de juego y resultados. La situación de urgencia y emergencia que vive el club obligan al técnico madrileño de 52 años a retomar la senda de la victoria el próximo domingo (12.00) en Los Arcos ante el Orihuela para no ceder aún más terreno con las tres primeras plazas. Es la primera de las tareas urgentes que tiene por delante el expreparador de la Ponferradina y el Real Madrid-Castilla, que también debe afrontar otros retos en las próximas cinco semanas, que pueden ser de infarto: recuperar la seguridad defensiva perdida, solucionar la falta de gol mientras se reincorpora El Toro Acuña, definir un «once-tipo» y los roles entre titulares y suplentes y dotar al equipo de mentalidad ganadora sin perder la fiabilidad y el equilibrio entre sus líneas.

1. La victoria en Los Arcos este domingo como piedra fundacional de la nueva etapa.

Para un aspirante al ascenso y para un club con tantas urgencias históricas como el Hércules, un mes sin una sola victoria es una eternidad y una tormenta de nervios y dudas en el entorno. Y al conjunto alicantino parece que se le ha olvidado ganar en estas semanas de locura entre la salida del primer entrenador David Cubillo y el experimento fallido de su segundo Alejandro Esteve. Los blanquiazules no vencen desde el 10 de enero con aquel 3-1 a La Nucía, un triunfo convincente, pero con más goles que juego. Tras esa primera y única victoria del año llegaron el conformista empate ante el Alcoyano (0-0) y el peor partido del curso con derrota en Atzeneta (2-0), que precipitó la salida del primer técnico del curso. Esteve intentó agitar el vestuario frente al Valencia-Mestalla (1-1), pero el equipo se le cayó en la segunda parte y aún no se ha levantado. Los groseros errores defensivos del pasado domingo en Santa Eulalia (2-1) forzaron el segundo relevo en el banquillo en menos de dos semanas. De modo que la exigencia de reencuentro con la victoria es máxima para Díaz este domingo en Orihuela a la vista de un calendario que no da tregua. El Hércules recibirá la siguiente jornada al líder Ibiza, visitará a continuación al tercero, el Villarreal B, se medirá luego en casa ante el colista Atlético Levante y cerrará esta primera fase en La Nucía.

2. Recobrar la seguridad defensiva perdida y la concentración

El Hércules ha encajado en los tres últimos partidos cinco goles, casi el doble de los tres que recibió en los 10 primeros encuentros. La ausencia en 2021 del central Moisés por lesión y la baja por sanción de su compañero de tándem Tano Bonnín el pasado domingo son una explicación, pero no la única. El equipo ha perdido la condición de bloque sólido y fiable, que se ordenaba a partir de un sistema colectivo de defensa en todas las líneas y sus despistes y pérdidas de concentración le han costado goles y puntos en los tres últimos partidos ante la Peña Deportiva, el Mestalla y en Atzeneta. Por muy blanco que sea su ADN, de sobra sabe Díaz que los equipos se construyen desde atrás hacia adelante y que la fase defensiva empieza con la presión de tus delanteros y la aplicación del centro del campo. Y más aún en esta categoría.

3. Soluciones al eclipse de gol mientras vuelve El Toro Acuña

Con un evidente déficit de goles a favor por la lesión del Toro paraguayo, que apenas ha jugado tres partidos, el nuevo técnico también debe arreglar esta grave carencia. El Hércules sólo ha marcado dos goles en los cuatro últimos encuentros y ninguno de ellos sirvió para conseguir los tres puntos. Hasta entonces, el equipo siempre que marcaba, ganaba, por su fiabilidad para conservar la renta. Díaz debe corregir en poco tiempo dos problemas endémicos: el de la falta de goles y ocasiones a balón parado y el bloqueo ante el marco contrario del delantero Buenacasa, que ha fallado oportunidades decisivas con demasiada frecuencia.

4. Buscar un «once-tipo» sin bandazos en las convocatorias

Esteve intentó dos «revoluciones» en sus dos partidos y ninguna le dio resultado. Titulares habituales pasaban sin solución de continuidad del «once» a la grada o el banquillo y de nuevo a la alineación inicial -como Borja y Appin- y los carruseles de cambios descentraban al grupo más que ayudarle. Dentro del concurso de méritos que es un equipo de fútbol, Manolo Díaz tendrá que apostar con claridad por un equipo titular y definir con más claridad los roles dentro de un vestuario, en el que todos son importantes para sumar, pero siempre hay «primus inter pares».

5. La mentalidad ganadora de un equipo que vuelva a ser fiable

El preparador madrileño tiene que devolver la identidad a este Hércules mediante un equilibrio justo entre mentalidad ganadora y seguridad defensiva; entre ambición y control, como se ha visto en varios partidos este curso (Orihuela y La Nucía en casa y Atlético Levante a domicilio). Será necesario para ello que recupere la mejor versión de jugadores con peso específico como Pedro Sánchez, Jon Erice o Benja, que tienen larga experiencia en el fútbol profesional, pero aún no han aportado lo que se espera de ellos en el Hércules.

De mano derecha de Ramón Martínez a su choque con Yuri

El nuevo técnico del Hércules Manolo Díaz, ha sido durante muchos años en la cantera del Real Madrid la «mano derecha» de Ramón Martínez, el máximo responsable de La Fábrica. Durante su última etapa en el Castilla en Segunda A, en la 2013-14, el nuevo técnico del Hércules tuvo a sus órdenes a jugadores como Lucas Vázquez, Mariano y Raúl de Tomás, pero no pudo evitar el descenso. El curso siguiente firmó por la Ponferradina en la categoría de plata y completó un gran año, pero al siguiente fue destituido en la jornada 23 y chocó con el delantero Yuri.