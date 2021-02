El director deportivo del Hércules, Carmelo del Pozo, asumió ayer en primera persona todas las decisiones adoptadas en los 15 últimos días de continuos sobresaltos en el club: desde el despido del entrenador David Cubillo con el equipo en segunda posición al nombramiento provisional de Alejandro Esteve durante dos jornadas, pasando por el relevo de este último por el actual técnico Manolo Díaz, al que ya tenía en su agenda desde el pasado verano. Del Pozo recalcó que todas estas medidas las ha tomado con plena «libertad» -es decir, sin injerencias de los dueños Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez- y que no se arrepiente de ninguna de ellas, aunque sí de alguna de las adoptadas durante la temporada, en alusión al nombramiento de Cubillo, con el que se mostró especialmente crítico. También lanzó un mensaje de puertas adentro, «para que todo el mundo reme a favor», y destacó que cuando acabe la temporada se analizará el resultado de su trabajo y su continuidad.

«No me arrepiento de lo decidido estas tres semanas, pero sí durante la temporada», indicó el segoviano. «Hay que dejar claro que las decisiones son de este director deportivo y hay que trabajar toda la temporada e intentar obtener réditos deportivos con un proyecto que se ha hecho para cambiar muchas cosas de un club que no tenía una buena situación y al final hacer un análisis con los dueños y ver qué posibilidades hay», agregó.

Del Pozo aclaró que su apuesta por Esteve como relevo de Cubillo era provisional durante las dos semanas que el reglamento de la Federación permite a un equipo competir sin dar de alta la ficha del entrenador. Y como quiera que los resultados no acompañaron al técnico de Benidorm -derrota ante la Peña Deportiva en Santa Eulalia y empate en casa con el Mestalla-, optó por incorporar a Manolo Díaz, al que ya había avisado de que viera esos dos últimos partidos del Hércules por si era necesario un nuevo «golpe de timón», como así ha ocurrido.

«Hace dos semanas Manolo no tenía la información que tiene ahora del Hércules», explicó. «Cuantas más facilidades tenga el entrenador para conocer el equipo, mejor, y no creo que haya que darle vueltas al pasado. Tengo claro que hay que dar un giro y cambiar la dinámica para conseguir resultados positivos. En la dinámica de antes casi te salían las cosas sin querer», puntualizó.

Pese a reconocer la autonomía en su toma de decisiones, el director deportivo hizo una llamada en clave interna «por el bien del Hércules», que pareció claramente dirigida a su antecesor y yerno de Ortiz Javier Portillo, al que no citó. «Desde fuera entiendo las críticas; pero desde dentro hay que pensar en lo mejor para el club. Y si se tiene que ir uno, se va; dejas de trabajar en el club, dejas de cobrar del club y es importante que todos sumen. Bastante difícil es la competición de por sí como para tener complicaciones constantes».

Del Pozo recalcó que es autocrítico con sus decisiones, «pero si haces una cosa mal, hay que rectificarla». A su juicio, «el que comete un doble error es el que hace mal una cosa y deja pasar el tiempo con ese error y se escuda a ver si entra la pelotita. Si ves una cosa que va mal, tienes que tomar una decisión».

Sin Moyita en las dos primeras «finales» para Díaz

El «cerebro» del Hércules recae de su lesión en el gemelo y no reaparecerá hasta marzo en Villarreal

El nuevo entrenador del Hércules, Manolo Díaz, no podrá contar este domingo (12.00) en Orihuela con uno de los pocos jugadores para los que no hay recambio en el vestuario: el mediapunta sevillano Sergio Dueñas, Moyita, que ha recaído de su lesión en el gemelo y no estará disponible hasta el primer fin de semana de marzo en la decisiva visita al Villarreal B, según calcula el club blanquiazul. El Hércules no ha sido capaz de ganar ninguno de los tres partidos que se ha perdido su «cerebro». Se lesionó el gemelo en el primer duelo del año ante La Nucía (3-1) y reapareció el 31 de enero frente al Mestalla (1-1) en el Rico Pérez, pero tuvo que pedir el cambio en el minuto 79. Como viene haciendo toda la temporada, el club no facilitó ningún detalle sobre el alcance de la lesión hasta que ayer trascendió que Moyita no podrá reaparecer hasta el primer fin de semana de marzo tras el parón de una jornada el último fin de semana de febrero. De modo que el «10» del Hércules se pierde el derbi de Los Arcos este domingo y el partido siguiente en casa frente al líder Ibiza. Todo apunta a que el delantero paraguayo El Toro Acuña también estará listo para el duelo en Villarreal tras su larga convalecencia por la lesión del peroné. Al menos, Manolo Díaz tiene el consuelo de que ante el Orihuela sí podrá contar con los dos centrales titulares Tano y Moisés, tras la sanción del primero y la lesión muscular del segundo.