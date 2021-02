El lateral del Hércules, Raúl Ruiz, aseguró este jueves que la clave del irregular rendimiento del equipo durante la temporada está en el rendimiento de los jugadores, ya que afirmó que son muchos los que no han estado en su mejor nivel.

“Todos sabemos dónde hemos fallado. Somos bastantes jugadores los que no hemos estado al 100% por diversos motivos, como lesiones o no estar cómodos. Esa es la clave para no estar arriba y no tener los puntos que deberíamos tener”, explicó.

El alicantino insistió en que los jugadores son los “principales responsables” de que el Hércules no esté “entre los tres primeros” y no quiso valorar los cambios en el banquillo del equipo al señalar que “es una decisión que hay que respetar”.

“Estamos a muerte con Manolo (Díaz)”, dijo Raúl, quien coincidió con el técnico en su etapa en la cantera del Real Madrid.

“No me entrenó, pero siempre fue muy cercano conmigo”, desveló el lateral, quien aseguró que el técnico quiere que el Hércules sea “ofensivo, valiente y protagonista con el balón”.

Raúl Ruiz confió en que el nuevo sistema le permita brillar ofensivamente, ya que confesó que para él “es importante que me den libertad en ataque”. “Un lateral tiene que defender bien, pero me gusta ser profundo”, añadió.

El alicantino dijo que ya ha llegado el momento de “dejar de hablar” sobre la unidad del equipo y que lo que toca ya es ganar el domingo al Orihuela, en un partido que calificó como “primordial” para las aspiraciones del Hércules de seguir optando al ascenso.

“Es a vida a muerte. Venimos de una mala racha y hay que cortarla. Ya vemos cómo está de apretada la Liga, por lo que los puntos son muy importantes”, dijo Raúl, quien restó importancia a la motivación que pueda tener el rival al tratarse de un duelo provincial.

“Todos los equipos nos quieren ganar. No hay que mirarlos a ellos, sino a nosotros mismos y salir a muerte”, explicó el alicantino, quien negó que el equipo pueda estar acusando una presión excesiva.

“Por desgracia, este año es el que menos presión tenemos porque la gente no viene al campo. Todo el mundo que vive del fútbol tiene presión y hay que saber convivir con ella”, concluyó.