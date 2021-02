«Todos sabemos dónde hemos fallado: hemos sido bastantes jugadores los que no hemos estado al 100% de nuestras condiciones por lesiones o no estar cómodos», reconoció ayer el lateral alicantino del Hércules Raúl Ruiz, que hizo autocrítica sobre la elevada cuota de responsabilidad que tiene el vestuario sobre la mala marcha del equipo, que salió el pasado fin de semana por primera vez en la temporada de las tres plazas que dan acceso a la lucha por el ascenso al fútbol profesional. «Somos los principales responsables de no estar arriba y no tener los puntos que deberíamos tener», recalcó el jugador, que el pasado domingo recuperó la titularidad en la derrota en Ibiza ante la Peña Deportiva (2-1).

El lateral alicantino no quiso entrar a valorar los dos cambios de entrenador del equipo en apenas 14 días y subrayó la trascendencia del partido de este domingo (12.00) en Orihuela para cortar la dinámica negativa de cuatro jornadas sin ganar y reengancharse en la lucha por el podio. «Es a vida a muerte», dijo sobre el derbi. « Venimos de una mala racha y hay que cortarla. Ya vemos cómo está de apretada la Liga, por lo que los puntos son muy importantes», destacó Raúl, que volvió al «once» el domingo tres meses después de ser titular en el 0-0 de Alcoy el 15 de noviembre.