Hasta la semana pasada, únicamente Falcón y Nani habían disputado la totalidad de los minutos de los 13 partidos disputados, pero la decisión de Esteve de no convocar al lateral para el encuentro ante el Peña Deportiva hace que el guardameta sea el único absolutamente intocable en el Hércules. También Buenacasa y Jesús Alfaro han jugado en todos los partidos, pero no lo han hecho durante los 90 minutos de cada uno. Salvo Falcón, que es intocable, el resto queda en manos de las decisiones que tome Manolo Díaz como nuevo técnico del Hércules.

El conjunto blanquiazul ha encajado ocho goles hasta el momento, aunque hasta hace cuatro partidos el equipo era uno de los mejores de los 102 que componen la Segunda División B. La mala dinámica en los últimos encuentros ha dejado tocada a una defensa que se recompone para el partido de mañana en Orihuela. Salvo sorpresa por decisión del nuevo técnico, Moisés y Tano volverán a formar pareja en el centro de la defensa. «Dejar la portería a cero te da mucho impulso para poder ganar los partidos, pero me preocupan ambas partes, poder generar ocasiones y tener la posibilidad de no encajar. Ya están los dos activos pero también me han sorprendido otros jugadores de la plantilla que también andan bien. Son los que han jugado habitualmente y es una posibilidad que vuelvan a jugar otra vez juntos», señaló ayer Manolo Díaz sobre la posible vuelta de la pareja de centrales.

La duda estará principalmente en el jugador que acompañe a Appin en el centro del campo ante la baja de Moyita y si situará a Buenacasa y Benja en punta o solo a uno de los dos, pudiendo dar entrada también a David Sánchez como media punta. El técnico aseguró ayer que no tiene ninguna duda en la alineación que presentará en Orihuela ante un rival que lleva cinco derrotas en los últimos seis partidos.

El rival del Hércules cayó a posiciones de descenso a Tercera División, categoría que la próxima campaña será la quinta del fútbol español. Tras sumar un punto de los últimos dieciocho disputados, el equipo ha pasado del tren de cabeza al vagón de cola como penúltimo clasificado del grupo, ya que ha perdido ante el Villarreal B (2-0), Alcoyano (2-0), Atzeneta (0-2) Atlético Levante (1-2) y La Nucía (1-2), con un único punto sumado tras haber empatado el fin de semana en su visita al Mestalla (2-2), con un gol en el último suspiro del choque.

En el Orihuela esperaban que esa igualada «in extremis» en el estadio Antonio Puchades sirviera como punto de inflexión después de cuatro derrotas consecutivas, pero La Nucía se impuso en Orihuela al equipo de Gerard Albaladejo. Esta situación obliga al Orihuela a afrontar el próximo partido ante el Hércules como si se tratara de una final.