Olvidarse de ganar, esa pesadilla recurrente que hace las madrugadas más densas, irritantes, pegajosas. Si te sucede, acabas mal, por eso es tan importante despertar y superar el mal trago cuanto antes. Más de cien días sin ganar un partido acumulan entre el Orihuela y el Hércules. Exactamente 110: 76 cumplirá hoy el equipo de Albadalejo y 34 el del debutante Manolo Díaz.

Mucho tiempo, excesivo para dos proyectos que ambicionaban otro destino al comienzo del curso. Los dos se fueron al parón de Navidad tercero y segundo, respectivamente, convencidos de que dar caza al Ibiza era una opción factible, pero ambos han comenzado 2021 aplastados por las dudas que genera su juego inconsistente, indefinido.

El preparador escorpión no suma de tres en tres desde el pasado 29 de noviembre. Superó a la Peña Deportiva por la mínima con un gol de Solano en el minuto 81 cuando este acaba de entrar en el campo. Después, cinco derrotas y un empate, 1 punto de 18 posibles, con 4 goles a favor y 12 en contra. El balance es demoledor, por eso ha pasado de pugnar con los blanquiazules por la segunda posición a meterse de lleno en la pelea por la permanencia. Las cuentas no salen. Únicamente 8 tantos materializados en 13 jornadas, y solo cuatro goleadores con Toché como delantero más efectivo (3), aunque muy por debajo del nivel que se presupone a alguien con su recorrido profesional. El sistema eminentemente defensivo del entrenador no ha servido para evitar derrotas, de ahí el enorme lastre de incertidumbres que se ciernen sobre el preparador barcelonés.

Viajar es un calvario

Manolo Díaz está obligado a poner fin a un vicio pernicioso, el de ser incapaces de brillar lejos de Alicante. El Hércules solo ha ganado un partido fuera del Rico Pérez (contra el colista Levante B). El resto, dos empates y tres derrotas, las dos últimas de manera consecutiva, en Atzeneta y Santa Eulalia (Ibiza), la primera le costó el puesto a David Cubillo y la segunda a Alejandro Esteve.

El bagaje realizador como visitante del proyecto diseñado por Carmelo del Pozo es paupérrimo, dado que solo ha sido capaz de anotar dos tantos, uno en Buñol y otro contra la Peña Deportiva (que, además, no valió de nada).

La falta de ambición del técnico que comenzó la temporada y el desorden estructural y táctico ocasionado por su sucesor dejan a Manolo Díaz un legado envenenado y apenas de margen de error. Los blanquiazules, que aún dependen de sí mismos para alcanzar el primer objetivo de la entidad –entrar en la nueva competición ideada por Luis Rubiales, la tercera en la jerarquía nacional–, no se pueden permitir prorrogar su inercia autodestructiva.

Orihuela y Hércules se van a enfrentar hoy en Los Arcos (12 horas, À Punt) con la necesidad indefectible de dar un giro de 180 grados a sus dinámicas horribles. La angustia tiene la manía de extenderse por los vestuarios de forma vertiginosa. Todos los derbis tienen consecuencias. El último se lo llevó el Hércules por «incomparecencia» de su rival (2-0), a ver qué ocurre esta vez.