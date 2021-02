Manolo Díaz: «No me marcho contento, no es un buen resultado»

Debutaba en el banquillo del Hércules e introdujo algunos cambios para intentar ofrecer su sello personal, aunque el resultado no le dejó nada contento. Manolo Díaz fue tajante en su primera intervención tras un partido como técnico herculano: «No doy por bueno el resultado y no me voy contento, pero es el que es y no se puede cambiar». Admitió que hubo «cosas que no se han hecho bien» y que «hemos sufrido» ante un Orihuela que apretó mucho.