El Hércules encara cuatro «finales» en las que se juega toda la temporada. La primera de ellas será este domingo ante el líder Ibiza en el Rico Pérez. La afición herculana tiene claro que después de tres entrenadores y de cinco partidos sin ganar el objetivo no debe ser otro que clasificarse para la Liga Pro, una meta que firmarían todos ahora mismo. Del ascenso a la Segunda División ni se habla, los peñistas lo consideran «casi imposible» con un equipo que no transmite buenas sensaciones prácticamente desde el inicio de temporada. La afición expresa todo su apoyo al equipo pese a no poderlo demostrar en el campo, algo que ya se ha interiorizado por la evolución de la pandemia.

UNIDAD HERCULANA

«Pese a que el equipo no transmite nada, cualquiera puede ganarle a cualquiera»

Sergio Fabra, representante de Unidad Herculana, tiene claro que ahora mismo firmaría acabar la temporada clasificado para la Liga Pro. «Lo firmaría con sangre, no creo que el equipo pueda pensar en un objetivo mayor», señaña Fabra, que considera «un éxito» que esta temporada «Ortiz, Ramírez y Portillo se hayan quedado al margen». «Estamos todos un poco desanimados por las sensaciones que está dejando el equipo, pero considero muy positivo que Del Pozo haya conseguido que los máximos accionistas no se metan en medio. Lo primero siempre es quitar todo lo malo», señala. «Si el equipo se mete en la Liga Pro lo primero debería ser renovar a Carmelo a pesar de los bandazos que ha dado con los entrenadores. Pienso que es una figura indispensable», afirma Fabra, que no está convencido con el equipo. «En estos dos próximos partidos se va a decidir todo. Pese a que el equipo no transmite sensaciones y que es difícil agarrarse a algo, aquí cualquiera puede ganar a cualquiera. Soy pesimista , pero con Acuña y Moyita la cosa puede cambiar, mientras que Erice no está para jugar ni un minuto más». Sobre pensar en un ascenso a Segunda, lo ve muy complicado. «Si llega en buena dinámica todo puede pasar, ya que en el deporte todo es psicológico», señala el representante de Unidad Herculana.

PEÑA DE GUARDAMAR

«El partido ante el líder puede ser un punto de inflexión, aunque va a ser complicado»

Vicente Zaragoza, en representación de la Peña Herculana de Guardamar, le concede al conjunto blanquiazul un 50 por ciento de posibilidades de alcanzar la Liga Pro y el ascenso a Segunda lo considera «imposible». «Veo muchas dudas, no vi lo del cambio de entrenador con el equipo yendo segundo. Aunque al principio parecía que dábamos mejores sensaciones nuestros rivales estaban a un nivel superior», afirma el peñista, que describe un lado optimista. «El partido ante el Ibiza puede ser un punto de inflexión, es el equipo más fuerte ahora mismo y va a ser muy complicado», reconoce el representante de la Peña Herculana de Guardamar, que no considera imposible que el conjunto blanquiazul pueda sorprende al Ibiza.

ASOCIACIÓN HERCULANOS

«Al equipo le falta ambición y regularidad, no tenemos a ningún hombre-gol»

Quique Tébar, presidente de la Asociación Herculanos, tiene claro que lo más positivo es que el Hércules «depende de sí mismo». «Este equipo se crece ante los grandes y el partido ante el Ibiza hay que jugarlo», señala Tébar, que también firma la Pro esta temporada. «Sin duda, en el fondo sería como un pequeño ascenso. El rendimiento del equipo no da garantías para nada más. Le falta ambición y regularidad. No tenemos ahora mismo ningún hombre gol como puede ser Acuña, Buenacasa no ha dado de sí y Benja va poco a poco tras su lesión», afirma Tébar, que apoya al nuevo entrenador. «Acaba de llegar y hay que darle tiempo, pero nos jugamos el futuro, no que me gustaría jugar el play off de los mediocres porque no sé si el Hércules pasaría».

HERCULANOS SIN FRONTERAS

«No podemos depender tanto de Acuña y Moyita, lo que está pasando no tiene explicación»

Luis Mascaraque, representante de Herculanos Sin Fronteras, cree que el equipo debe «cambiar de mentalidad» para acabar entre los tres primeros. «No podemos salir con miedo a los partidos y no se puede dejar pasar esta oportunidad. Sería una decepción no clasificarnos entre los tres primeras», afirma Mascaraque, consciente de que jugar después un play off para jugar la Pro sería «mucho más complicado». El peñista ve con optimismo el partido del domingo: «Su tipo de juego nos beneficia. Hay que ir a ganar desde el principio y jugarles de tú a tú». «Ya nos toca ganar porque no tiene explicación lo que está sucediendo, tenemos una buena plantilla y no podemos depender tanto de Acuña o Moyita», afirma Mascaraque, que espera que se pueda ir al Rico Pérez en la segunda fase de la competición».