Benja Martínez (23-8-1987) jugó ante el Orihuela su primer partido como titular. Solo lleva un gol este año aunque su temporada comenzó tarde por su grave lesión en el hombro. Está convencido de que el Hércules puede ganar al Ibiza este domingo (12.00) para convertirse en el punto de inflexión que necesita el equipo después de cinco partidos consecutivos sin lograr la victoria.

¿Qué sensaciones hay en el vestuario de cara al partido del domingo ante el Ibiza?

Sabemos que es un partido importante que puede marcar los cuatro que nos quedan y lo que venga después. Sacar un resultado positivo ante el líder puede ser un punto de inflexión de esta mini crisis que estamos pasando, ya que llevamos cinco partidos sin conseguir la victoria y es algo que no es normal para el objetivo y las expectativas que había creado este equipo.

Ahora vienen cuatro «finales» en las que se juegan toda la temporada...

Como en casi todas las competiciones, los últimos diez partidos suelen ser los más importantes y este año como es un formato más reducido son los cinco últimos. Tenemos opciones reales de estar arriba, que es el objetivo principal, estar entre los tres primeros, y qué mejor que jugar ante el líder con un extra de motivación y demostrar que somos un equipo que puede competir contra los mejores. La verdad es que tenemos muchas ganas de que llegue el partido y sacar algo positivo.

¿Le sorprende que haya cambiado tanto el guion con las expectativas que había antes de comenzar la temporada?

El objetivo era claro, meterse entre los tres primeros para luego tener opciones de subir a Segunda División. Sí que es verdad que el primer puesto se nos ha escapado porque en todo lo que nos comparemos con el Ibiza salimos perdiendo. Están haciendo una temporada espectacular, pero bueno, estamos a un punto del segundo, tenemos que jugar aún contra el tercero... creo que nuestra temporada no está siendo mala. Sí que es verdad que el principio fue mucho mejor que lo que estamos haciendo ahora pero todavía estamos a tiempo de darle la vuelta y de conseguir el objetivo prioritario que es el meterse entre los tres primeros.

¿Cómo ha vivido este último mes con tres entrenadores y cinco partidos sin ganar?

Ha sido un mes jodido en el que los jugadores lo hemos sufrido de primera mano. Cuando no consigues victorias y más en un club tan exigente como es el Hércules se pasa mal. Cuesta ganar, pero qué mejor manera de cambiar el rumbo radicalmente que jugar ante el líder. Es una oportunidad para nosotros de poder cambiar la dinámica y poder asentarnos en la parte de arriba. Llegamos preparados.

Ganar daría mucha confianza para los tres últimos partidos...

Ya no solo por los tres puntos sino por el golpe moral de saber que puedes competir con gente que está haciendo una temporada impecable. El Ibiza solo ha perdido un partido y si conseguimos ganarle moralmente puede ayudar muchísimo para afrontar los últimos tres partidos. Aún estamos a tiempo de todo, nos daría mucha fuerza.

¿Qué les ha transmitido Manolo Díaz?

Desde el primer momento que creamos en nosotros, que confiemos en una idea y vayamos todos a una. Las sensaciones desde su llegada son buenas a pesar de que no conseguimos ganar al Orihuela. El equipo mereció más pero ya sabemos cómo es este deporte que muchas veces es injusto.

Jugó de titular en el estreno del nuevo técnico...

La temporada no empezó bien porque tuve una lesión grave y tuve que pasar por el quirófano. Después cuando vuelves siempre tienes dudas, pero cada día me encuentro mucho mejor. El entrenador me dio este fin de semana la titularidad por primera vez en la temporada. Físicamente estoy muy bien, sin miedo, fuerte y con muchas ganas de jugar y aportar al equipo.

¿Hasta qué punto se acusa la falta de Acuña?

Su ausencia ha sido durante toda la temporada prácticamente. Yo creo que hemos hecho grandes cosas sin él. Todos sabemos que es un jugador importante, pero el equipo ha respondido con su ausencia y eso habla muy bien de la planificación de la plantilla. Nuestro fuerte es el grupo, no es la individualidad.

¿Salvaría la temporada la clasificación para la Liga Pro o cree que todavía se puede pensar en el ascenso a Segunda?

Lo más importante es meterse entre los tres primeros, es el objetivo básico y luego soñar con el ascenso a Segunda. Pero primero debemos centrarnos en conseguir los objetivos a corto plazo y el primero es el Ibiza.

¿Cuáles son sus cuentas para jugar la Segunda B Pro?

Mis cuentas son ganar este fin de semana y a partir de ahí ganar el siguiente. Los cuentos de la lechera nunca han funcionado, siempre te dejas puntos en lugares que pensabas que ibas a ganar y al revés. Nos tenemos que centrar en el partido a partido.

¿Le sorprende ver al Alcoyano tan arriba?

No me sorprende. Es un equipo que tiene un espíritu ganador muy grande, viene con la inercia del ascenso, han formado un grupo de jugadores que todos reman en la misma dirección y al final se ve recompensado con la Copa y es un equipo a tener en cuenta.

En otros tiempos se vería un Rico Pérez casi lleno en el partido ante el Ibiza...

No nos acostumbramos a jugar sin público. Es una pena, nos tenemos que adaptar a lo que hay . Por suerte podemos jugar, que ya es algo positivo. Al final los aficionados son la salsa del fútbol. Sería una gran ayuda este domingo ante el líder.