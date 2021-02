A este extraño marasmo personal, se sumaba ese juego que los nuestros suelen desplegar todos los febreros desde que hay uso de razón. Así que, liberado por mor de la pandemia, de la asistencia al estadio, y tras nuestro enésimo lucimiento, esta vez contra el Dínamo de Atzeneta, decidí probar a no perder tampoco ese preciado tiempo de mi fin de semana delante del televisor. De ahora en adelante, como mucho, solo la radio me informaría del desarrollo de los partidos y, además, con un sonido tan tenue que apenas sí se intuiría más allá de los goles. Nada ni nadie perturbaría ya mi nirvana. Dicho y hecho, que les den.

Así que el domingo, llegada la hora del partido, allí estaba yo con la radio puesta en modo que-se-escuchen-solo-los-uyyss, libre de todo compromiso, para disfrutar una vez más de mi tiempo de enriquecimiento personal sin tensiones ni melancolías: a planchar se ha dicho.

La verdad es que, transcurridas unas jornadas sin mayor remordimiento, una duda me venía rondando la cabeza: ¿seré asintomático? ¿acaso me habré vuelto inmune a este virus? Desde luego el olfato no lo había perdido; me olía que palmábamos.

Pero no hay nada que temer. No hizo falta siquiera PCR, bastó el golazo de Benja de mi vida, para mandar la plancha a tomar viento y buscar como loco el mando de la tele. Acabé el partido apretando el culo, así que se confirma que la recuperación es plena. Me huelo que nos vamos a divertir. ¡Macho Hércules!