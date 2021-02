Manolo Díaz (Madrid, 30 de agosto de 1968) dirige este viernes al Hércules en el amistoso en Murcia ante el UCAM (11.00) para preparar la «final» por la Liga Pro del siguiente fin de semana en Villarreal. Tras enderezar el rumbo del equipo en los dos últimos partidos, mantiene que aún deben mejorar en la circulación, la llegada desde segunda línea y en recobrar la seguridad defensiva.

En su tercera semana en el Hércules, ¿cómo convive con las urgencias históricas de este club?

Las llevo bien [sonríe]... Ya vine sabiendo toda la historia del Hércules, la urgencia que tenía y la necesidad;y lo llevo razonablemente bien. La verdad es que con dos buenos resultados se lleva todavía mucho mejor.

¿Se encontró mucho desorden cuando llegó por aquello del doble cambio de entrenador en dos semanas y la mala racha del equipo tras cinco partidos sin ganar?

Todo va unido. No es normal tener dos entrenadores. El Hércules, deportivamente y en cuanto a clasificación, no estaba mal colocado. Obviamente, cada entrenador tiene su forma de ver las cosas. Te subes a un tren en marcha y para mí era la primera vez que lo hacía en mitad de temporada en un equipo convencional, con lo que cambia todo, y había que darle tranquilidad, sosiego; cambiar un poco la mentalidad para competir de diferente manera a cómo se estaba haciendo y a eso me dediqué.

¿Qué primera impresiones tiene del Hércules? Viene de muchos años en el Real Madrid-Castilla, en el que ha debido de ver de todo...

A lo largo de 25 años que estuve allí manejas jugadores que están o han estado en la élite. Todo es diferente. Aquí me he encontrado la plantilla que yo pensaba;por eso me decidí a venir, por la plantilla. También con algunos jugadores a los que no conocía y que me están sorprendiendo positivamente. Con ganas, con muy buena actitud y predisposición para conseguir el primer objetivo, que es estar entre los tres primeros.

"Cuando llegué había que darle sosiego al equipo y cambiar la mentalidad para competir de diferente manera"

¿Y cómo se ha encontrado a un vestuario confeccionado para el ascenso, pero que se ha encontrado con más dificultades de las previstas?

Te lo marca la propia competición. Al jugarse solamente a 18 jornadas y estar cinco seguidas sin ganar, o tienes mucha ventaja, como el caso del Ibiza, o te metes en problemas, que es lo que ha pasado. Pero hay que ser sinceros y en la primera parte de la temporada el Hércules ha estado donde estaba previsto que estuviera: entre los tres primeros. Realmente, no ha estado mal. El problema ha sido que te has encontrado con un equipo [el Ibiza] que ha marcado unas diferencias enormes y que es uno de los mejores de España en cuanto a cifras. Si este equipo, de por sí, ya tiene esa urgencia histórica, se multiplica más con cinco partidos sin ganar.

Dijo al llegar que su prioridad era cambiar la mentalidad del vestuario. A la vista de la victoria ante el Ibiza, parece que lo está consiguiendo...

Lo que hay que hacer es competir al máximo;tú entrenas toda la semana pensando en el partido del domingo y ahí es donde se ve tu trabajo y la forma en la que quieres competir. En Orihuela el equipo compitió bien, empató con un jugador menos, con muchas cosas en contra; y ante el Ibiza afrontó un partido muy exigente, del minuto uno al 90, exigido por el rival y compitió muy bien.

Al final, todo el trabajo de la semana depende de los jugadores, de los famosos «11 cabrones» que dijo en su día Toshack en el Real Madrid...

Pues sí [se ríe]. Es la realidad. Es así y se trata actualmente de ganar los partidos. Quizás me gustaría jugar de otra manera, pero la necesidad te obliga y tienes que buscar la mejor forma para conseguir los tres puntos. Y es lo que hicimos el domingo y lo que vamos a hacer en Villarreal.

"Asumí muchos riesgos al venir al Hércules y fue su plantilla lo que me motivó"

¿Cómo quiere que juegue su Hércules? Y no me diga lo del equilibrio defensa-ataque, que es lo que dicen todos...

No; no te lo digo, pero es así porque en un equipo deben ataca todos y defender todos. Y en eso está el equilibrio. Me gustó el compromiso del domingo, las ganas de jugar y participar de todos, la actitud de los jugadores que salieron desde el banquillo en los dos partidos... Me gustan muchas cosas que veo y trato de que se mantengan en el tiempo porque son necesarias.

¿Cuáles son las diferencias esenciales entre entrena a un filial como el del Madrid y un club convencional como el Hércules?

La diferencia principal es que los jugadores de una cantera piensan en ellos y en su futuro; son más egoístas de lo normal sin pensar colectivamente en el equipo y en este tipo de equipos como el Hércules es distinto; la plantilla en sí es como una familia, en la que todos reman en la misma dirección y, salvo que haya un chico joven que destaque y pueda entrar en una futurible venta para el club, todos tienen el mismo objetivo común.

Cuando aceptó la oferta del Hércules, también asumía el reto del ascenso...

Obviamente, aceptaba todo. Había dejado pasar otras oportunidades de equipos de Segunda B con tanto o más nombre que el Hércules y ésta era una buena opción. Suponía mucho riesgo, por el equipo que es, porque no hay paciencia con los entrenadores, porque quedaban cinco jornadas, pero la plantilla me motivó para venir y fue la razón por la que vine. Podía haber estado sin entrenar este año. Decidí dar el paso asumiendo todos esos riesgos y vamos a ver cómo sale; no hemos hecho nada más que empezar.

Esto de la Segunda B es un suplicio para todos, ¿no? Para el aficionado, los jugadores, los entrenadores...

La Segunda B, la Segunda A... Cuando llegan los partidos, son exigentes en todas las categorías y difíciles de ganar. La Segunda B está claro que es un pozo para clubes como el Hércules. Hay cinco o siete de este nivel y salir de Segunda B es muy difícil y bajar muy fácil. Cuando hay una exigencia máxima, de este nivel, algún año se consigue, pero puede que pasen varios antes sin lograrlo. Sé que tener paciencia es complicado, pero espero que el Hércules vuelva cuanto antes al fútbol profesional y ojalá sea este año, aunque es muy difícil.

"Me gustan las ganas de jugar de todos, el compromiso y la actitud de los que salen desde el banquillo"

Lleva dos partidos en el banquillo y el equipo ha mostrado una clara progresión. ¿En qué aspectos cree que aún tiene que mejorar?

Tiene que seguir mejorando en tener confianza en la circulación de balón; creerse los jugadores de segunda línea que tienen que llegar para marcar goles, porque no podemos depender sólo de los delanteros; y en volver a tener la fortaleza defensiva que el equipo tuvo en el primer tercio de la competición. Faltan cosas y poco a poco las va a ir consiguiendo. A eso vamos en Villarreal: a intentar ganar para que los jugadores cojan confianza y se puedan soltar mucho más.

¿Hasta qué punto ha sido relevante la figura del director deportivo Carmelo del Pozo en su decisión de venir a Alicante?

Bueno, conozco a varios directores deportivos y con Carmelo no había trabajado, pero sí le conocía. Cuando me ofreció venir, valoré pros y contras y tomé la decisión. Espero que vaya bien; Carmelo tiene mucha experiencia en el manejo de equipos y es importante que el director deportivo contacte contigo y te quiera.

¿A qué aspira en el Hércules? ¿Se plantea objetivos a medio o largo plazo o se centra en el día a día?

No; yo pienso en el día a día. He firmado hasta final de temporada y no quiero nada más; ni hipotecas por mi parte, ni por parte del club. A final de la campaña ya se verá qué pasa y reflexionaremos entonces sobre el futuro. Ahora sólo pienso en hacer estos cinco meses muy bien para el Hércules y, como mínimo, conseguir estar entre los tres primeros. Si todo va como dicen, y partiendo de mínimos, la Liga Pro va a ser muy exigente, con dos grupos de 20 de mucho nivel. Y una vez que tengas eso garantizado, estar entre los tres primeros, ¿por qué no mirar algo más lejos? Pero siempre partiendo del próximo partido, que es en Villarreal y que nos jugamos muchísimo.