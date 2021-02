El Toro Acuña volvió a jugar después de dos meses y medio. El delantero del Hércules disputó media hora en el amistoso disputado esta mañana en Murcia ante el UCAM que acabó con victoria del conjunto blanquiazul (1-2) con goles de Benja y Buenacasa ."La verdad es que estoy contento, llevaba mucho tiempo sin jugar, me encanta estar en el verde con los compañeros entrenando, jugando y estar ayudando. Me he encontrado bastante bien dentro de lo que cabe después del tiempo que he estado parado. Aún me queda un poco pero tengo una semana más para ponerme mucho mejor físicamente. Aparte de esto me he encontrado bien, la gente me ha apoyado en todo momento y eso es muy positivo para mí", señaló Acuña tras el partido.

"Ya me tocaba, después del primer partido tuve lo de la fascia, luego volví y me lesioné otra vez... al final unos cuatro meses en total, es mucho tiempo que no he podido estar bien como al principio. Por suerte ya está olvidado y ahora intentar disfrutar y ayudar al equipo. El equipo ahora está bien, motivado y queda lo más bonito. No es la primera vez que estoy tanto tiempo sin jugar, he tenido varias lesiones seguidas, me rompí tres veces el ligamento cruzado... la lesión me está siempre persiguiendo, son siempre duras pero ahí sigo, seguiré dando lo mejor de mí jugando al cien por cien y ayudando al equipo esté donde esté", expresó el delantero del Hércules, que está preparado para salir de inicio ante el Villarreal B si Manolo Díaz así lo considera: "Estaré bien si me toca salir de inicio, al final estoy entrenando para eso, en estos 30 minutos me he encontrado muy bien, pensaba que me iba a costar más, pero no, así que tengo una semana por delante para estar mucho mejor y voy a entrenar para eso. Si me toca salir de inicio lo daré todo e intentar aguantar todo lo que pueda, hay compañeros que también están muy bien".

"Es importante ganar hasta los amistosos (1-2 ante el UCAM) y seguir con la racha después de tanto tiempo sin ganar. La gente ha trabajado bien y estoy contento. Estos partidos vienen bien ante un equipo fuerte. Hay que ira ganar a Villarreal, no nos lo van a poner fácil seguro, tienen mucha calidad. Nosotros tenemos calidad e ilusión para traernos los tres puntos. Primero pensamos en la Pro y luego lo siguiente. Hay que ir partido a partido", afirmó Acuña antes de regresar a Alicante.