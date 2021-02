Decisiones que te persiguen, que te retratan, que te definen. Paco López no imaginaba, mientras languidecía esperando la llamada que nunca llegaba, que acabaría siendo uno de los técnicos más valorados del fútbol nacional. Pasa la vida, pero los errores quedan. «Quién es Paco López, como Paco López hay cien entrenadores y si él no viene, pues lo hará otro...», dijo en junio de 2017 Juan Carlos Ramírez, cansado de que la prensa le recordara que el ahora técnico del Levante no podía estar esperando la oferta en firme del Hércules eternamente.

El exfutbolista blanquiazul (defendió el escudo alicantino entre 1991 y 1994) dio el paso de abandonar la seguridad profesional que le granjeaba el Villarreal para liderar el proyecto que ese verano trataba de armar Javier Portillo. Estaba plenamente convencido del reto, únicamente faltaba la redacción del contrato para asumir el control del equipo.

Fue imposible. Ese verano, Ramírez le estaba echando un pulso pernicioso a la Agencia Tributaria y paralizó el club. Creyó el empresario que, si la amenaza de la desaparición le parecía creíble al Fisco, llegaría a un acuerdo ventajoso para la devolución de la deuda. Tampoco sucedió, se quedó sin pacto con Hacienda y sin el técnico de Silla, que acabó yéndose al filial levantinista... con Del Pozo.

Pudo saberle a derrota, tenía la puerta abierta de un histórico y acabó en otro filial. No lo fue. En marzo de 2018, la destitución de Muñiz, le llevó hasta el primer equipo. Todo lo que sucedió después es la consagración de una filosofía de juego y la constatación de que para salir de 2ªB no basta con poner dinero, también hay que saberlo gastar. Paco López igualó el viernes a Pachín con 125 partidos dirigidos al Levante y ya es el segundo entrenador con más encuentros oficiales en la historia del club: acumula 112 en Liga y 13 en la Copa del Rey.

En Primera División firma un balance muy favorable de 40 triunfos, 30 empates y 42 derrotas y es, con una ventaja de 36 partidos, el preparador que más veces se ha sentado en el banquillo granota en la máxima categoría.

El exjugador del Hércules busca ahora superar los 128 envites de Luis García Plaza, la mayoría de ellos en Segunda División. Entrenadores hay cientos, es verdad, pero como Paco López solo uno.