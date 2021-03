Pablo Íñiguez: "Cuando juegas en el Hércules, la sensación es de categoría superior a Segunda B por afición y ciudad"

A los 27 años y tras dos temporadas y media como blanquiazul, Pablo Íñiguez lidera desde la zaga al rival de este domingo (12.00) en el Rico Pérez, el Atlético Levante. Ve al Hércules, como mínimo, en la Pro y recalca que por ciudad y afición pertenece al fútbol profesional.

Menos de dos meses en el Levante B y ya es capitán. Eso es jerarquía y caer de pie en un sitio...

Desde que llegué me he sentido muy cómodo. La mayoría de compañeros son muy jóvenes, pero son chicos con ganas de trabajar, respetuosos y humildes. Me han hecho sentir uno más y el «míster» y el cuerpo técnico igual. Han confiado en mí. El capitán es Joan, pero ha habido días que no ha estado en el «once» y decidieron que fuese yo.

Vienen con tres victorias en los cinco últimos partidos y a cuatro puntos de la permanencia. Su racha ascendente...

Desde que vine en enero con el cambio de entrenador [Alessio Licci por Luis García Tevenet] el equipo ha ido dando pasos y mejorando. Es lo que tiene que hacer cualquier equipo y, sobre todo, un filial, que forma jugadores muy jóvenes para el primer equipo o el fútbol profesional. En eso el «míster» acierta y lo dicen los resultados. En una competición tan corta, cada partido que no ganas tras un inicio que no fue bueno te hace difícil salir de ahí. Pero hay que centrarse en el proceso.

Al alza el Atlético Levante, al contrario que el Hércules, que da una de cal y otra de arena y tiene peores datos que ustedes en la segunda vuelta.

Ahora mismo, a falta de dos partidos, la clasificación vale de poco. Cualquiera puede ganar a cualquiera. En este momento influye mucho la cabeza e intentar jugar cada partido como una final, pero con tranquilidad y sin meterte un exceso de presión y responsabilidad. Esa es la clave.

Seguro que sigue al Hércules, en el que estuvo dos años y medio y como titular indiscutible las dos primera temporadas.

Evidentemente. Siempre lo he dicho. No fue fácil para mí salir del Hércules, pero estaba sin jugar, me surgió la oportunidad del Levante B y me hizo ilusión. Ellos me necesitaban a mí y yo a ellos. Me necesitaban más que el Hércules y decidí salir y estoy muy contento. Pero voy a seguir al Hércules, le deseo lo mejor esta temporada a partir de este fin de semana y ojalá consiga el objetivo y siempre seré un herculano más. Estoy seguro de que volverá donde se merece.

¿Qué le está pasando al Hércules esta temporada para estar ahora fuera del objetivo mínimo de las tres primeras plazas?

No creo que le haya pasado nada. Hay que tener un poco de perspectiva. En comparación con la campaña pasada, hay que estar contentos porque entonces la situación sí era crítica y muy mala. Y este año pelea por algo muy bonito. Es algo normal porque un cambio de entrenador trastoca un poco al equipo y cuesta volver a encontrar el camino, pero el Hércules, aunque dé una de cal y otra de arena, tiene jugadores que firmaría cualquier equipo de la categoría. Creo que va a depender de sí mismo.

El Hércules se juega la Pro, pero el Levante B lucha por la permanencia. El partido se las trae.

Sí; es un partidazo. Dos equipos luchado por objetivos muy distintos. Nosotros llevamos varias jornadas jugando finales y el margen de error es tan corto que te acostumbras. Es un partidazo porque esto se acaba ya y los dos tenemos cosas en juego.

Una original: ¿celebrará el gol si le marca este domingo a Falcón?

No; segurísimo que no, a pesar de que soy muy emocional con los goles y me sale celebrarlos de manera explosiva. He estado hasta hace nada muy a gusto en el Hércules, donde tengo compañeros y toda la gente me habéis tratado muy bien y no me parecería correcto celebrarlo.

Además de las dos lesiones, ¿qué se torció esta temporada para que no jugara ni un minuto en el Hércules y tuviera que salir en enero?

Me operé del menisco en julio y hasta mediados de septiembre no empecé a entrenar con el grupo. Llego muy justo al inicio de Liga y el «míster» tiene que hacer su camino y confió en otros jugadores que estaban rindiendo muy bien. Por una cosa u otra me pilló el toro y estas cosas pasan. Es el fútbol y la competición. No me gustó que fuera así e hice todo lo posible por llegar a tiempo, pero a veces las cosas no salen como uno piensa. No pasa nada.

¿Quizás todo empezó a torcerse para el Hércules con el mazazo de la final por el ascenso perdida ante la Ponferradina en 2019?

Puede ser. Fue un golpe muy duro. Entonces ya era julio y muchos equipos llevaban casi un mes de vacaciones. Nosotros competíamos con una ilusión tremenda por algo por lo que llevábamos un año peleando. La Ponfe fue mejor y fue un mazazo muy grande. Puede que eso generase unas expectativas para la temporada siguiente y con el mal inicio todo eran prisas y urgencias, llegaron los cambios de entrenador, pasó de todo y fue muy complicado para todos.

Tenía experiencia de cuatro temporadas en el Villarreal B y ahora en el Atlético Levante. ¿Cómo le afecta a un futbolista cambiar de un club como el Hércules a un filial?

Hay mucha diferencia. El Hércules es el equipo de una ciudad grande, con mucha historia y tradición futbolera. La gente de Alicante es muy del Hércules y eso es maravilloso. Te das cuenta enseguida y eso conlleva una responsabilidad y una exigencia. Sabes que vas a estar en el foco y, pese a jugar en Segunda B, la gente te conoce y la sensación es de jugar en una categoría superior. Es un equipo hecho para ascender y eso no pasa en un filial. Y si no se alcanza ese objetivo, nadie queda satisfecho en Alicante.