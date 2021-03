Manolo Díaz: "El Hércules es fiable, tenemos que jugar con la misma intensidad que ante el Ibiza"

Manolo Díaz habló con claridad del partido de mañana ante el Atlético Levante (12.00) en el Rico Pérez. El técnico del Hércules se refirió a la importancia del encuentro, a la dificultad de jugar ante un filial y al momento anímico en el vestuario tras la derrota en Villarreal. De todo habló sin problema menos de los jugadores que tienen problemas físicos y que no quiso aclarar quiénes. Sobre ese tema quiso pasar página tras ser preguntado en la rueda de prensa. Hermetismo total en el club sobre el estado de los lesionados.

Díaz transmitió el sentimiento del vestuario tras la derrota en Villarreal y a la nueva «final» que juega su equipo. «Como siempre que se pierde cuesta empezar la semana, pero poco a poco y ante lo que tenemos por delante y lo que nos jugamos el equipo se ha recuperado fácilmente. Queda una jornada menos. Nosotros lo único que tenemos perdido, que es mucho, es que no dependemos de nosotros respecto a Villarreal B y Alcoyano y la obligación de ganar es nuestra y también de ellos. Tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar al Atlético Levante y después ya pensaremos en el próximo partido», señaló el técnico del Hércules, que tiene claro que los tres equipos implicados (Villarreal B, Alcoyano y Hércules B) no van a ganar los tres partidos que quedan. «Veo factible cualquier cosa porque salvo el Ibiza a todos lo s equipos nos está costando ganar. Cuesta mucho ganar en competición. En los seis partidos que quedan (dos a cada equipo) creo que van a pasar cosas. También es verdad que puede ser que todos los partidos se saquen adelante pero yo creo que van a pasar cosas y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y luego ya se verá. Si no ganamos este domingo será la realidad, que no hemos merecido estar en la Liga Pro», expresó con claridad Manolo Díaz tras el entrenamiento.

De lo que no quiso pronunciarse es del estado de los jugadores que presentan problemas físicos. «Tenemos un par de jugadores que han hecho durante la semana un trabajo diferente al equipo y vamos a esperar al domingo. No sabemos con qué jugadores vamos a poder jugar. Hay que ponderar en alguno de ellos si pueden o no salir de inicio», afirmó el entrenador del Hércules tras ser preguntado por Moyita.

Sobre la ausencia de Toro Acuña tras confirmarse los peores pronósticos sobre su lesión y la opción de incorporar a un nuevo jugador, Díaz no mostró especial preocupación. «La posibilidad de fichar por la lesión de Acuña es una cuestión del club. Yo no pido nada, con lo que tengo de momento podemos seguir», aclaró el preparador del conjunto blanquiazul, que aseguró que tiene fe en este equipo para acabar entre los tres primeros. «Sigo confiando en la plantilla, creo en la fiabilidad de estos jugadores. Ante el Villarreal B cometimos dos errores muy graves impropios de partidos de este nivel en el que te estás jugando tanto, el equipo no estuvo como el día del Ibiza pero tampoco estuvimos mal. Jugamos de forma aceptable y solo los errores nos penalizaron. Tenemos que intentar corregirlo y tener la misma intensidad que el día del Ibiza. Yo creo que el Hércules es un equipo fiable».

Sobre el rival de mañana, el técnico del Hércules elogió al filial granota: «El Levante es otro filial con cosas buenas y cosas malas. No me dice nada su clasificación por el carácter que tiene de filial. Estos equipos son capaces de todo aunque estén abajo. Si están en dificultades no tienen la experiencia de otro tipo de equipos. Es un conjunto joven, dinámico, con algún jugador fuera de edad para estar en un filial. Viene de ganar y estará motivado, sabe que le hacen falta los puntos para tener alguna opción de salir de abajo. No va a ser fácil porque le propia competición hace muy difícil ganar los partidos. Es un buen filial aunque no está al nivel del Villarreal B».

Díaz no quiere por el momento pensar en la fase de ascenso, aunque deja entrever que el Hércules tiene mucho que decir si consigue superar la primera fase. «Hay que ir paso a paso e intentar quedar entre los tres primeros. Dando ese paso equipos que llegan de una forma angustiosa van a la segunda fase con una cierta liberación que les hace ser más peligrosos de lo normal que otros equipos que tienen una clasificación holgada. Sí que es cierto que con este formato los puntos valen mucho. La diferencia puede ser importante», afirma el técnico, que conoce todavía a la afición del Hércules. «Me hubiera gustado jugar con más público para conocer a la afición del Rico Pérez, pero poco se puede hacer», concluye.

Moisés y las dudas sobre una nueva lesión en el sóleo

El Hércules puede haber perdido a Moisés durante un mes por una nueva rotura en el sóleo, según afirmó ayer la web cazurreando.com. El club mantiene hermetismo absoluto sobre el defensa blanquiazul. Manolo Díaz no quiso decir los nombres de los jugadores que son duda para el encuentro de mañana ante el Atlético Levante. Según cazurreando.com, «una rotura en el soleo en el entrenamiento del pasado miércoles ha hecho que el jugador se pueda perder un mes de competición tras repetir la misma lesión que tuvo hace apenas 30 días».