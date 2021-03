La lucha por la Pro, al rojo vivo

El conjunto de Manolo Díaz recibe al Atlético Levante en el Rico Pérez (12.00 horas) ante 150 espectadores con la obligación de ganar para exprimir sus opciones de entrar entre las tres primeras plazas. El conjunto alicantino, cuarto, está obligado a sumar los seis puntos y a esperar un fallo de Villarreal B, segundo, y Deportivo Alcoyano, tercero, para lograr el gran objetivo de la temporada, por lo que no tiene ya margen de error. El Hércules afrontará este vital encuentro con la baja segura del paraguayo Javier Acuña, baja para toda la temporada tras sufrir una lesión en la rodilla, y con dudas en su alineación, ya que hay varios jugadores que acusan problemas físicos. Jon Erice y Pedro Sánchez son baja segura y existen las dudas de Raúl Ruiz y Manu Garrido, que ya se perdieron el partido de la pasada jornada y han entrenado a distinto ritmo que sus compañeros, por lo que su presencia no se conocerá hasta el último momento. Se espera, además, la presencia de Moyita en el once inicial.

El técnico del Hércules, Manolo Díaz, confía en que el equipo repita la imagen ofrecida hace dos semanas ante el líder Ibiza y asume que si no son capaces de vencer al filial del Levante no merecen pelear por el ascenso. Por su parte, con dieciséis puntos, el filial del Levante está a cuatro de la salvación con dos partidos por jugarse de la primera fase del campeonato, con lo que matemáticamente podría estar condenado a jugar la promoción para no bajar si no gana al Hércules.

El equipo valenciano llega reforzado tras la victoria en el derbi ante el Mestalla del pasado fin de semana. El central levantinista Pablo Íñiguez jugará un partido especial al enfrentarse a su exequipo y comentó que en este tipo de duelos «importa poco la clasificación» y se mostró confiado en que serán capaces de «plantarle cara» al «mejor equipo de la categoría» a nivel individual. «Llegamos con mucha confianza, el grupo va creciendo pese a que no han sido todo victorias. Entendemos mejor lo que hay que hacer y competimos mejor. No hay que ir más allá de este fin de semana», indicó el exblanquiazul.

Por su parte, el Alcoyano afronta hoy (12 horas) en El Regit de Atzeneta su último partido como visitante de la primera fase de la liga en busca de volver a ganar y seguir dependiendo de sí mismo para estar la próxima temporada en la Primera División RFEF.

Los de Vicente Parras afrontan este derbi vecinal inmersos en la peor racha de resultados de la temporada tras haber perdido tres de los últimos cuatro partidos que ha disputado y llevar cinco jornadas sin dejar su portería a cero. Dos aspectos en los que el equipo ha trabajado esta semana para recuperar las señas de identidad que convirtieron al Alcoyano en uno de los equipos más sólidos y aguerridos de la competición

El técnico Vicente Parras ha asegurado que el factor mental será muy importante en el partido de mañana dadas las características del campo. «Ellos lo tienen perfectamente estudiado y tratan de mantener el partido vivo para sacar provecho», ha explicado el entrenador, quien ha recordado que el año pasado su equipo ganó en su primera y hasta ahora única visita a El Regit.

El Alcoyano recupera al central Raúl González tras dos partidos de sanción y tiene las dudas de los delanteros Juli Cerdá y Jona Mejía, ambos tienen opciones de volver a jugar. Delante tendrá un Atzeneta que busca reencontrarse con la victoria ante el Alcoyano, su víctima el pasado mes de julio en el histórico ascenso del conjunto «taronja» a Segunda División B.

El equipo de David Albelda afronta esta cita con la necesidad de sumar los tres puntos para no caer al vagón de cola y, al mismo tiempo, sellar su permanencia en la categoría después de sufrir la primera derrota en el año 2021 en la última jornada en La Nucía (1-0). Pese a ello, el técnico del Atzeneta confía plenamente en su equipo «porque las sensaciones siguen siendo buenas y hay que seguir en esta línea» para añadir que se encuentran «en una buena posición de pelear cualquier cosa en los dos partidos que nos restan». Mientras, Ayo Fernández, uno de los pilares del conjunto valenciano, insiste en que a pesar de que desde fuera parece que se ha complicado el objetivo, el equipo está en «muy buena situación, con una oportunidad magnífica de conseguir el objetivo principal en dos jornadas».

Por último, el Villarreal B defenderá en Orihuela su segunda plaza y sus opciones de promoción de ascenso a Segunda División, para lo que los amarillos necesitan sumar la victoria en este partido. El equipo castellonense sigue con las bajas de los habituales Ramón Bueno y Guerra, ambos lesionados toda la campaña. Además se ha sumado el lateral Maxi Villa, también lesionado grave en su rodilla. A ellos se suma el sancionado De la Fuente, que dejará su puesto a Vadim.

El Orihuela está obligado a cortar su racha

Después de tres meses y medio sin conocer la victoria, el Orihuela necesita vencer hoy (16.30 horas) en Los Arcos a un Villarreal B que llega en un gran momento y busca sellar su clasificación para la fase de ascenso. El Orihuela afronta esta final con 150 espectadores en las gradas de Los Arcos después de un año de ausencia. Y es que el equipo de Gerard Albadalejo está obligado a poner fin a su mala racha para llegar a la última jornada con opciones de eludir las tres últimas posiciones que conducen a la fase de descenso.