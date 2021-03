El Hércules ha encadenado este domingo un nuevo desastre con su primera derrota del curso en casa ante el Atlético Levante (0-1) que le aleja casi definitivamente de las tres primeras plazas y, salvo sorpresa, le obligará a luchar en la segunda fase por la Liga Pro con cada vez menos opciones de entrar en esa nueva Liga y evitar el desastre de lo que sería en la práctica un descenso a la cuarta categoría del fútbol español. Un fracaso en toda regla cimentado en la poca consistencia del equipo para superar la plaga de lesiones que sigue sufriendo.

El Hércules pagó en el primer acto, una vez más, su falta de pegada y colmillo; su poca mordiente en ataque. No fue brillante en el juego, aunque llegó lo suficiente como para no irse en desventaja al descanso. Hasta cuatro intervenciones de mérito realizó el meta visitante Pablo Cuñat para negar el gol por dos veces a Armando en sendos remates muy potentes desde el borde del área, a Benja en un cabezazo de espaldas desde muy cerca y al debutante como titular Sidoel. También Appin tuvo su opción de remate dentro del área, pero le tapó el disparo la defensa visitante.

Pero no. El equipo blanquiazul fue blando e inofensivo en los últimos metros y lo terminó pagando caro. Bien protegido por su portero, el filial granota capitaneado por el exherculano Pabo Íñiguez capeó el temporal y aprovechó a la perfección su única oportunidad. Superada la media hora de juego, Blesa filtró un buen pase por alto que superó al eje central de los de Manolo Díaz, en el medio y en defensa, y Cantero definió a la carrera en el mano a mano ante Falcón.

El técnico blanquiazul dejó de inicio en el banquillo a Moyita, que no termina de recuperar su tono físico, y dio la titularidad a Sidoel como enganche en lugar de David Sánchez. En esta ocasión, el lesionado muscular de cada semana fue el central Moisés García, que con una rotura de sóleo dejó su sitio en el "once" al portugués Romain. Como de costumbre, el Hércules empezó con ritmo y hasta seis saques de esquina a su favor en los 20 primeros minutos, pero fue incapaz de sacar rédito de su dominio territorial por su falta de agresividad y acierto en los últimos metros. El equipo quiere, pero da la sensación de que no puede. Le falta autoridad y gobierno de los partidos. Privado de jugadores clave como Pedro Sánchez y Raúl -por no hablar de la desgracia sin fin de Acuña-, lo intenta por fuera y no consigue activar con peligro a los extremos Jesús Alfaro y Borja Martínez, ni tampoco ayudan los laterales en el despliegue.

Tras el descanso, Manolo Díaz dio entrada a Teo Quintero por el amonestado Romain e introdujo un triple cambio -Moyita, Manu Garrido y Abde- en el minuto 57 para intentar la remontada. Tuvo algo más de chispa el Hércules, pero el Atlético Levante perdonó la sentencia del 0-2 en una contra superada la hora de juego.

Acuciado por las prisas y la urgencia histórica del club, el conjunto blanquiazul empujó con más corazón que cabeza y consiguió un tanto en el minuto 67 entre Manu Garrido y la defensa levantinista, pero el árbitro lo anuló sin que quedara claro el motivo. El colegiado se señaló la mano en alusión a una infracción del atacante herculano.

La suerte tampoco acompañó al equipo de Manolo Díaz y Álex Martínez estrelló en el larguero un lanzamiento directo de falta en el minuto 76 en el último intento de un equipo roto que se hunde en su impotencia.