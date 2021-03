Las lesiones marcan el proyecto de un Hércules depresivo

Nueve partidos tiene el Hércules para meterse en la Liga Pro y evitar lo que sería una verdadera debacle. El proyecto de Carmelo del Pozo se tambalea y solo la entrada en la Liga Pro puede maquillar una temporada aciaga que ha dejado al conjunto blanquiazul en estado de depresión. Las reiteradas lesiones en los jugadores sobre los que se cimentó el equipo han destrozado todas las expectativas. La segunda unidad no ha dado la talla y el Hércules afronta el partido del domingo ante La Nucía con el miedo en el cuerpo tratando de recuperarse del mazazo de la pasada jornada.

Acuña, Moyita, Moisés, Erice, Pedro Sánchez, Armando, Raúl Ruiz...Todos ellos debieron ser la piedra angular del proyecto herculano y apenas se ha podido contar con ellos. Duro varapalo al esquema que tenía previsto Del Pozo en una temporada con el objetivo de clasificarse para la Liga Pro marcado a fuego. La plaga de lesiones ha echado por tierra todo el trabajo del verano y el equipo se ha visto obligado a jugar con el bloque que la pasada temporada luchó por evitar el descenso a Tercera.

Toro Acuña y Benja apenas han podido jugar juntos dejando la plantilla muy limitada de delanteros. El paraguayo dijo adiós a la temporada y el segundo, que se rompió en pretemporada, no ha sido el goleador que se esperaba de él. De momento la única gran alegría fue el gol al Ibiza. Manu Garrido, recién recuperado de una lesión, no ha dispuesto de muchas oportunidades y Buenacasa ha desperdiciado ocasiones clarísimas. La defensa, que fue una de las señas de identidad en el primer tramo de la temporada con Cubillo en el banquillo, ha ido haciendo aguas conforme avanzaban los partidos. Con Moisés lesionado con una nueva rotura en el sóleo, cambia ahora su pareja de baile en el eje de la defensa con Correia, de forma que del once titular que se creó para acabar sin excesivo sufrimiento entre los tres primeros se ha pasado a otro que no tiene nada que ver y que no ha servido para cumplir el objetivo de la temporada.

¿Motivos de tantas lesiones? El club no acaba de explicarse la mala suerte con las dolencias musculares, pero tiene claro que el no disponer de un campo de entrenamiento es sin duda una de las causas, ya que el césped del Rico Pérez es excesivamente duro y carga los sóleos de los jugadores. La pista de atletismo está completamente descartada y por ello el club ha pedido utilizar el campo municipal de Villafranqueza. La reforma de Fontcalent no parece que vaya a terminarse esta temporada y de nuevo se quedará sin utilizar. Otra piedra en el camino para Del Pozo que ha visto cómo se han ido derrumbando las expectativas de esta temporada. Queda una última bala para evitar el auténtico fiasco, nueve partidos en los que el club se juega incluso su supervivencia. Nadie quiere pensar en las consecuencias que tendría no meterse en la Liga Pro y tener que jugar en la cuarta categoría. De momento, espera el domingo en el Camilo Cano una Nucía que se juega toda la temporada en el partido ante el Hércules. Toca despertar y volver a ganar partidos.

Tano, con su selección

Por su parte, el defensa del Hércules, Tano Bonnín, ha sido convocado por la selección de la República Dominicana para disputar el encuentro de clasificación para el próximo Mundial de Catar ante Dominica fijado para el miércoles 24. El jugador del club alicantino jugará con su equipo en La Nucía y posteriormente se incorporará al combinado que dirige Jacques Passy para preparar este primer encuentro de la fase de clasificación de la CONCACAF.

El defensa no se perderá ningún encuentro oficial del Hércules, ya que estará de vuelta tras el partido que se celebrará en Santo Domingo.

Bonnín, de 30 años, es natural de Mallorca, aunque su madre es de nacionalidad dominicana, lo que le ha permitido desde 2013 ser un habitual en las citas de la selección caribeña.

Pendientes del OK de los accionistas para fichar

El club negociará con Acuña para rescindir su contrato y poder incorporar otro delantero

La dirección deportiva estrecha el cerco en busca de un fichaje que complete el equipo tras la baja de Acuña. Para incorporar un jugador se tienen que cumplir dos requisitos, el visto bueno de Ortiz y Ramírez a realizar un nuevo desembolso económico y el despido de algún jugador. En este último punto el plan es llegar a un acuerdo con Toro Acuña para llevar a cabo su rescisión, aunque el jugador seguiría vinculado al Hércules cuando se recupere de su lesión. Hoy será operado por el doctor Ripoll y se sabrá con mayor exactitud el periodo aproximado que estará de baja. El Toro, Acuña, de 32 años, firmó el pasado verano con el Hércules por una temporada con otra más por objetivos.

Tras el cambio de la normativa este año a raíz del «caso Leganés», la Federación autoriza a cubrir una baja de larga duración por lesión mediante el fichaje de un jugador en paro siempre que el club interesado despida a uno de sus futbolistas con licencia federativa, sea o no el afectado por la lesión.

La dirección deportiva espera llegar aun acuerdo con un delantero para incorporarlo la próxima semana y aprovechar el parón liguero para adaptarlo al equipo. Pero para ello Del Pozo debe pasar la última prueba de fuego: tene r el visto bueno de los máximos accionistas. Se trata de un complemento al equipo para afrontar los últimos ocho partidos de la temporada. El sufrimiento seguirá hasta el final.