Tano Bonnín: «Mis compañeros también ponen garra en el campo; me duele que se les critique por falta de carácter»

Seguramente, no se esperaba que el Hércules cerrara la primera fase de la Liga este domingo fuera de las tres primeras plazas...

No, es verdad. Nos llevamos un mazazo muy grande porque el proyecto era muy bueno y ambicioso. Ahora tenemos que pensar en el siguiente objetivo, que es la Segunda B Pro y empieza este domingo.

¿Por qué se ha caído tanto este equipo, que era segundo en la undécima jornada y ahora es penúltimo de la segunda vuelta?

Siempre dijimos que cada punto era oro, como se puede comprobar en la competición. El fútbol tiene estas cosas, te puede dar y quitar mucho; y en esta segunda vuelta nos ha quitado más que nos ha dado. Y debemos tener en cuenta que los equipos ya nos conocen, nos han estudiado al detalle y tenemos que corregir las flaquezas y mejorar las fortalezas. Nos han analizado perfectamente y nos ha faltado un poco de suerte de cara a la portería porque casi siempre nos ganaron por la mínima y por fallos que podemos mejorar.

¿Ha podido afectar a la estabilidad del vestuario tanto cambio de entrenador?

Es cierto que cuando viene un entrenador, las cosas cambian, pero ésta es la vida del futbolista. Los entrenadores van y vienen, pero los jugadores se quedan hasta final de temporada, a no ser que haya una revolución en el mercado de invierno. También es verdad que los jugadores tienen que estar preparados para eso y mucho más.

En los últimos partidos el Hércules ha perdido aquella seña de identidad de la seguridad defensiva que le caracterizó al comienzo de la temporada.

Es cierto. En esta última vuelta hemos encajado bastantes goles por errores concretos. Y lo que nos pedía la segunda vuelta era marcar nosotros, ir a presionar arriba y que los equipos no salieran a gusto. Eso conlleva unos riesgos y la falta de contundencia o de concentración al cien por cien trae estos resultados. Yo soy defensa y tengo que asumir más parte de culpa. Todo el equipo ataca y defiende, pero los defensores tenemos más responsabilidad en esa faceta.

¿Son conscientes en el vestuario de lo mucho que se juegan en esta segunda fase para el futuro y la viabilidad de este club a punto de cumplir 100 años?

Sí, todo lo somos. A título personal, porque los objetivos de los jugadores son muy distintos en la Pro que en la cuarta categoría; y el Hércules como club no se merece ese descenso por su nombre, historia, afición y las grandes personas que trabajan en él.

Al principio se habló mucho de «fondo de armario» en el plantel, pero ahora da la sensación de que la segunda unidad no aporta lo necesario para cubrir las bajas de jugadores teóricamente titulares...

Las lesiones son el peor enemigo del jugador y hemos tenido muchas desgracias en la segunda vuelta. Quieras o no, la mentalidad de los compañeros merma un poco porque apenas hemos podido contar por culpa de las lesiones con «buques insignia» como Acuña, Pedro Sánchez y Erice. En este tramo final todos vamos a apretar a una y saldremos adelante.

Pese a la mala racha, a título personal su temporada es buena y acaba de recibir una convocatoria de su selección, la República Dominicana, para la clasificación del Mundial de Catar.

Por esa parte estoy muy contento porque se ve que el trabajo da sus frutos; pero por otra, mi aportación al Hércules no se ha traducido en lo que esperábamos. Feliz por volver con la selección y espero ganar estos dos partidos rumbo al Mundial.

¿Cómo se adapta un jugador para cambiar el «chip» y pasar de luchar por las tres primeras plazas a hacerlo ahora por no caer a la cuarta división?

Es complicado, pero debemos ser conscientes de que tenemos una meta bonita, que hay que pelear hasta el final. Soy una persona que cumple lo que dice y no pienso bajar los brazos hasta conseguirlo.

¿En qué cree que necesitan mejorar para acabar entre los dos primeros de esta segunda fase?

Minimizar los errores, que nos han neutralizado bastante, y tener más acierto de cara a portería. Llegamos mucho, pero se nos resiste el gol.

Es su primer año en el Hércules, ¿qué es lo que más y lo que menos le gusta de este club?

Desde que llegué me plantearon un proyecto ilusionante y ambicioso; y lo he podido ver. Es cierto que las cosas no se nos han dado de cara. Y lo que no me ha gustado es no poder jugar con nuestra afición tras un año de pandemia y tan extraño. Me he quedado con las ganas de su apoyo cada domingo.

Usted representa el carácter de este equipo, al que se le reprocha cierta falta de garra, de empuje y coraje....

Siempre me dijeron que todo lo que haga sea al cien por cien y que no deje nada en el tintero. Llevo ese ADN de garra, liderazgo y ambición desde pequeño y nadie me va a cambiar. Yo veo a compañeros ambiciosos en el campo también. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero que le reprochen falta de ganas a mí me fastidia porque son mi familia y no quiero que la toquen. Esas críticas duelen.

¿En qué centrales se fija para mejorar?

En los del fútbol ingleses; en el liderazgo de Pujol y Sergio Ramos.

¿El delantero más duro al que se ha enfrentado?

Vicente Iborra. Le tocaba y era una piedra.

¿Y cuál de la élite se lo pondría especialmente difícil a usted?

Haaland, perfil rápido y fuerte.