«Vía crucis» defensivo: de la seguridad, al sainete

El Hércules cerró el pasado domingo en La Nucía la primera fase de la Liga con la misma pésima imagen que le ha retratado en la segunda vuelta y le obliga ahora a jugar ocho «finales» para evitar un desastroso descenso a la cuarta división del fútbol español: la de un equipo roto en todas las líneas; con clamorosos fallos defensivos que han costado puntos clave en media jornada de partidos y muy corto de fútbol, orgullo y carácter. El desplome imparable de los blanquiazules ya no se puede achacar a la plaga de lesiones, sino que pone en tela de juicio todo el proyecto que lidera el director deportivo Carmelo del Pozo, que va ya por el tercer entrenador (tres derrotas seguidas de Manolo Díaz, un empate ante el colista y una victoria sobre el líder), al tiempo que evidencia errores en la confección de la plantilla y el error que supuso despedir al primer técnico David Cubillo cuando el Hércules era segundo clasificado en la undécima jornada.