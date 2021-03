Los renglones torcidos de Díaz

Mariano desarboló a Teo mientras Tano languidecía en el lateral y Nani en el banquillo

El Hércules empezó a perder el partido de La Nucía casi antes de bajarse del autobús. A los 22 segundos, el central Teo Quintero midió mal un bote, el exdelantero blanquiazul Mariano Sanz le ganó la espalda y provocó el primer penalti ante la salida del portero Adri López. Los mismos protagonistas participaron en el gol definitivo en el minuto 79 cuando el ariete de Benidorm le ganó la posición en el área pequeña al central del Hércules, que se había despistado en el saque con rapidez por parte de Fofo de un córner cedido de forma absurda por el propio Teo. Los dos errores fueron señalados como la causa directa de la derrota por Díaz -como ya ocurriera ante el Atlético Levante y el Villarreal B-, pero en el club causó extrañeza que el técnico decidiera emparejar a Quintero con un delantero tan fuerte y corpulento como el veterano Mariano, que ha hecho del juego de espaldas a la portería una forma de vida en toda su carrera. El Hércules cuenta con la jerarquía, la experiencia y la fuerza de Tano , su mejor defensa esta temporada, pero el entrenador lo ubicó en la banda derecha por las bajas de los laterales Javi Pérez y Raúl Ruiz. El internacional con la República Dominicana pasó casi inadvertido en esa posición -contuvo bien en defensa, pero sus facultades no lucen en ataque- cuando los principales problemas de la zaga blanquiazul estaban en el eje central. A toro pasado, en los despachos del Rico Pérez se cree que hubiera sido mejor apostar por Nani en la derecha a pierna cambiada y mantener a Tano en el centro de la zaga. Pero el lateral zurdo alicantino no entró hasta el minuto 74 por Pedro Sánchez para situarse por delante de Álex Martínez en el carril izquierdo. Los cambios de Díaz no mejoraron al equipo y cinco minutos después llegó la sentencia de Mariano ante un superado y aturdido Teo, que no supo arropar el debut bajo los palos de Adri López.

La mejor versión de Moyita se ha visto como «socio» de Appin y no en la mediapunta

La defensa no es el único talón de Aquiles de este Hércules, que hace tiempo también perdió la brújula en el centro del campo. Sorprende en las oficinas del club que Manolo Díaz insistiera con Moyita como mediapunta cuando la mejor versión del sevillano en el Hércules se ha visto como compañero de Appin en el doble pivote en tareas de creación y organización. Es una demarcación clave para activar todo el juego de ataque del equipo, en la que el técnico ha insistido en los tres últimos partidos con Armando Ortiz con muy poco resultado. El exjugador del Real Murcia cumplió ante el Atlético Levante con dos buenos disparos desde la frontal, pero apenas tuvo influencia en La Nucía y en Villarreal; ni para cortar, ni para construir fútbol. Puede que Appin sea el jugador más regular en este decepcionante Hércules, pero el grupo necesita más dosis de talento que añadir al despliegue físico y la entrega del francés.

La insistencia con Benja y con un solo hombre en punta

En el debate abierto en el club por la pésima deriva del equipo también preocupa la poca aportación de Benja Martínez como único punta, aunque el ariete catalán cabeceó al palo de Fornés en la primera parte y participó en el gol anulado a Abde en la segunda que pareció legal. Pese a participar poco, tuvo más influencia en La Nucía que ante el filial del Levante y en Villarreal. Manolo Díaz revolucionó en el Camilo Cano toda la segunda línea de ataque -con la suplencia de los dos extremos Borja y Alfaro y del holandés Sidoel-, pero mantuvo a Benja como único punta, por delante de Buenacasa y Manu Garrido, que entraron al final. Falta pólvora y el club acaba de fichar al uruguayo Pastorini en otra concesión de los dueños Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez al director deportivo Carmelo del Pozo, valedor de Manolo Díaz para estos ocho partidos en los que el Hércules intentará salvar la temporada con la Pro.