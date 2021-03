La afición del Hércules cree que el aviso de Del Pozo a los jugadores llega muy tarde

UNIDAD HERCULANA

«No apuesto ahora mismo ni un céntimo por este equipo»

Sergio Fabra, representante de Unidad Herculana, no oculta que el haber quedado fuera de los tres primeros ha sido «una decepción grande» y apunta a Carmelo del Pozo como «uno de los culpables de que el Hércules no haya competido en todo el año». En cualquier caso, el peñista defiende al director deportivo y lo considera «una persona necesaria en el club». «Debe seguir pase lo que pase, es el único que tiene sentido común y ha evitado que haya otro incendio en el club con los máximos accionistas», afirma Fabra. «Del Pozo da la cara y asume su parte de culpa, eso ya es algo muy difícil de ver en este club y eso es algo que me convence» añade. Sobre la rueda de prensa en la que amenazaba con apartar a los jugadores que no rindieran, el representante de Unidad Herculana cree que llega tarde. «Debería haber puesto antes las pilar a los jugadores. Este equipo solo ha competido ante el Ibiza. Da que pensar que el Hércules solo haga un buen partido ante el líder. Vieron que si no espabilaran el líder les pintaba la cara.

Para Fabra, pase lo que pase, la temporada ya ha sido una decepción. «Meterse en la Pro es lo mínimo exigible mientras que lo contrario sería un batacazo grande. La temporada no se salva porque todos han rendido por debajo de su nivel, salvo Appin», afirma el aficionado herculano, que culpa al entorno del fracaso de año tras año. «Los jugadores que vienen a Alicante no suelen rendir y eso es por el entorno. Aquí lo único que hay es un proyecto cortoplacista y no hay nada que nos haga ilusión. Queremos a gente que venga a dejarse la piel, no jugadores que tienen ya media carrera hecha. No apuesto ni un céntimo ahora mismo por este equipo. No lo veo en la Liga Pro».

HERCULANOS SIN FRONTERAS

«Hay que evitar el fracaso total y meterse en la Pro como sea»

Luis Mascaraque, representante de Herculanos Sin Fronteras, también tiene claro que el toque de atención de Del Pozo debió hacerlo antes. «Espero que sirva para algo, pero se tenía que haber dado hace tiempo», afirma el peñista, que no duda en catalogar de «decepción total» haberse quedado fuera de la Pro. «Hay que evitar el fracaso total y meterse como sea. Ahora no hay margen de error y no se puede fallar, pero seguro que somos la mejor plantilla de los siete equipos», afirma Luis, que aporta una visión optimista. «Veo a todos los herculanos muy decaídos y aún quedan ocho partidos. Se parte de cero y los rivales no son tan fuertes, hay que pelearlo, el parón yo creo que nos puede venir bien», señala. «Lo que no podemos permitirnos es bajar. No queremos que esto se convierta en un drama y hay que lucharlo a por todas», afirma Mascaraque, que tiene claro que todavía hay margen suficiente para meterse en la Liga Pro y evitar lo que sería una catástrofe total para el Hércules.

ASOCIACIÓN HERCULANOS

«Nos hemos condenado a jugar el play off de los mediocres»

Por su parte, Quique Tévar, presidente de Asociación Herculanos, tiene claro también que las palabras de Del Pozo «llegan tarde». «Se debió dar cuando se estaba viendo que el equipo estaba bajando su rendimiento en la primera fase. Espero que ahora dé sus frutos, aunque vamos muy forzados, antes quizás nos hubiéramos encontrado en un escenario mucho mejor», afirma Tévar, muy decepcionado con el equipo. «Ahora nos hemos condenado a jugar el play off de los mediocres, ha sido una desilusión muy grande y no hay que poner las lesiones como excusa», señala. «Espero que el fichaje de Pastorini sirva como revulsivo porque no viene viciado, pero es más difícil ahora quedar entre los dos primeros de siete que antes acabar entre los tres de una liga de diez diez», afirma Quique Tévar.

PEÑA DE GUARDAMAR

«No me gusta que se eche la culpa solo a los jugadores»

Para Vicente Zaragoza, representante de la Peña Herculana de Guardamar, no fue del agrado la rueda de prensa de Del Pozo. «No me gusta que se culpe solo a los jugadores, hay muchos más culpables como la directiva. Fue un error echar a Cubillo cuando íbamos segundos. Ahora veo muy complicado meternos en la Pro la próxima temporada. Sería un mal menor para esta temporada, es el mínimo exigible», señala el peñista del Hércules.

Falcón podría llegar al inicio de la segunda fase

Falcón podría reaparecer la próxima semana en el primer partido de la segunda fase al estar ya en fase avanzada de su recuperación. Adri López ocupó la portería la pasada semana ante La Nucía, por lo que sigue con máxima atención por si el guardameta gaditana no llegara a tiempo. Falcón, que sufrió una lesión en los isquiotiviales en el partido ante el Atlético Levante, ha mantenido un listón muy alto en las dos últimas temporadas, en las que sólo cedió un partido oficial a sus compañeros de batallas. Fue en la 18-19, cuando Planagumà le brindó a Ferrán Ferri el último partido de liga regular, en el que el Hércules ya no se jugaba nada.

El conjunto blanquiazul espera rival la próxima semana. El lunes se hará el calendario una vez concluya la primera fase en el grupo 6A de la Segunda B. De momento, los rivales son Llagostera, Lleida y Cornellà a la espera de que sea el Andorra o el Badalona el que cierra la liguilla de siete equipos. Los puntos de la primera fase se arrastran y solo los dos primeros conseguirán plaza en la Liga Pro. Máxima emoción para evitar perder una categoría.