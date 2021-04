Esto no tiene remedio

Esto no tiene arreglo. Aunque estamos en la tierra de la Santa Faz, que otros quehaceres tendrá en estos tiempos de pandemia que el preocuparse por las andanzas del Hércules. Repetir el milagro del pasado ejercicio sería pedir demasiado, olvidemoslo no habrá otro. Con mucha, mucha suerte solo pasa una vez en la vida, además con el agravante de no haber sabido aprovecharlo, de no sacar rédito de una situación inesperada. Nadie en Zarandieta, ni en los terrenos de juego esta libre de culpa en otro año para olvidar. Por mucha palabrería, por mucha bronca a destiempo del primer responsable, Cubillo, la hazaña de evitar el descenso a la cuarta categoría del fútbol ya no está en manos, ni mucho menos en los pies, de una plantilla que ha tirado por la borda las ilusiones de una afición que veía a su equipo cumpliendo cien años en la división de plata, la que le corresponde, siendo el tercer club en temporadas en la clasificación histórica.

No tiene arreglo Alfaro y demás jugadores del primer equipo del Hércules, porque el equipo va a afrontar esta deshonrosa segunda ronda o fase primera división RFEF con cinco puntos menos que los dos equipos catalanes que ocupan los dos primeros puestos. Porque la afronta desde la quinta posición entre ocho equipos, y únicamente tiene 8 partidos, 24 puntos en juego para lograr ese nuevo milagro, el de “nos toca arreglarlo”, compitiendo con equipos que han demostrado estar a mejor nivel que el que ha desplegado el Hércules durante toda la temporada, bien es verdad que al final todos habrán jugado 26 encuentros, pero lo que va delante, va delante. Y porque llegamos a esta situación desde la desesperación de no haber cumplido con las expectativas creadas en la pretemporada, con el objetivo principal que era luchar por el ascenso, y el secundario, que ya en sí era un fracaso, de acceder a la nueva tercera, segunda B, liga pro, o primera división de la RFEF, como mejor quede en un currículum manchado de desidia y apatía.

Hace unos días cayó en mis manos el libro sobre los 75 años de la Hermandad de Santa Cruz. En una de sus páginas aparece el equipo campeón de la Copa San Pedro del año 1971. Defendía los colores santacrucinos José Juan, ese pequeño gran jugador que nos dejó hace poco, y que desde la posición de extremo se reconvirtió en centrocampista y terminó de defensa. No te lo tomes a mal Alfaro, pero si él me lo dijera, creería en otro milagro. Pero es que el canario fue mucho para el Hércules, defendiéndolo tanto en primera, como en segunda o tercera. Un gran capitán. Solo deseo que junto a tus compañeros me dejes mal Alfaro, y al menos sigamos en tercera.