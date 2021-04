Manolo Díaz: 4 puntos de 18 en el Hércules

Los números de Manolo Díaz al frente del Hércules son dolorosos. 4 puntos de 18 es el bagaje que presenta el técnico del conjunto blanquiazul desde que asumió el cargo tras el paso de Cubillo y de Esteve. Un empate, una victoria y cuatro derrotas, números de descenso para un Hércules en caída libre que no encuentra el camino. Con la victoria ante el Ibiza parecía que el equipo había encontrado la fórmula para luchar por el objetivo de acabar entre los tres primeros, pero nada que ver con la realidad. A partir de ese momento, el Hércules perdió el rumbo y empezó a contar los partidos por derrotas. El mensaje de Díaz tras los malos resultados no resulta esperanzador. Tras perder en La Nucía, el técnico dejó una frase para la intranquilidad: «El equipo quiere, pero no puede». Después de la derrota en Lleida tampoco el entrenador madrileño dejó un mensaje para el optimismo: «Hemos jugado un partido bastante aceptable, bueno; generando ocasiones en el primer y segundo tiempo».

Su continuidad en principio no peligra tras la ratificación de Carmelo del Pozo hace escasos días dejando claro que el técnico iba a terminar la temporada «pasara lo que pasara».

El equipo alicantino no enlazaba una racha tan negativa de derrotas desde hace año y medio

El Hércules no encajaba una racha tan negativa de resultados desde hace 18 meses, durante el primer tramo de la pasada temporada. En aquella ocasión, el equipo alicantino llegó a enlazar cinco derrotas consecutivas en Liga, su peor registro de siempre en Segunda B, lo que precipitó la destitución del entrenador, Lluis Planagumà, tras el tercer encuentro perdido.

Curiosamente, aquella racha, que se prolongó de la segunda a la sexta, jornada entre septiembre y octubre, se inició ante dos equipos ante lo que también se ha estrellado el Hércules este curso. La mala dinámica arrancó ante el Villarreal (1-2) y Atlético Levante (0-1) y siguió frente a Sabadell (0-1), Orihuela (1-3) y Llagostera (2-1).

El tercer técnico de esta campaña no ha sabido encontrar la fórmula para reconducir la situación

En esta ocasión, el Hércules, que dependía de sí mismo para entrar en la fase de ascenso antes de su desplome, ha perdido ante el filial del Villarreal B (2-1), Atlético Levante (0-1), La Nucía (2-1) y Lleida (1-0). La pasada temporada, una de las peores de la historia del club en cuanto a resultados, el equipo llegó a permanecer siete partidos consecutivos sin ganar, aunque al menos logró sumar algún punto durante esa mala racha. El Hércules, que partía esta temporada con el reto de lograr el ascenso a Segunda y, por lo menos, asegurar su presencia en la nueva Primera División RFEF, se ha hundido en los últimos tres meses de competición, en los que solo ha sido capaz de sumar un triunfo en los últimos diez partidos.

El conjunto alicantino ya ha contado con tres entrenadores en su banquillo esta temporada.