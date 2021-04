El Hércules solo ha marcado más goles que 12 equipos de los 102 de Segunda B

El Hércules tiene un grave problema con el gol que le tiene cada vez más cerca de condenarlo a la cuarta categoría por primera vez en su historia. El conjunto blanquiazul solo ha anotado 15 goles en los 19 encuentros disputados hasta el momento, una de las cifras más bajas de toda la Segunda B. Los de Manolo Díaz solo han anotado más goles que 12 equipos de entre los 102 que componen la categoría, un dato que resume la decepcionante temporada que está realizando el Hércules, luchando en estos momentos por quedarse al menos en la Liga Pro y evitar un sonrojante descenso a la cuarta categoría. Pero sin goles el equipo está condenado a celebrar su centenario en la Segunda Nacional RFEF de forma irremediable.

Los máximos anotadores del Hércules solo llevan dos goles (Garrido, Benja, Borja, Buenacasa y Álex Martínez), un dato que explica con claridad la escasez de pólvora de un equipo que encadena cuatro derrotas consecutivas y su última victoria se remonta al encuentro ante el Ibiza en el Rico Pérez.

El Hércules recibe este sábado (18 horas) al Badalona, un equipo que viene de endosar cuatro goles a La Nucía, nada que ver con la inercia que lleva el conjunto blanquiazul con cuatro equipos seguidos recibiendo goles.

Solo Guijuelo, Lealtad, Izarra, Haro, Leioa, Orihuela, Prat, Yeclano, Marino, Socuéllamos, Getafe B y Mérida han anotado menos goles que el Hércules. El problema es grave y no hay forma de ponerle solución. Ocasiones se generan, pero la definición nunca es acertada. Ante el Lleida el equipo dispuso de un buen número de ocasiones de Garrido, Borja y Moyita sin acabar entre los tres palos, condenando finalmente el gol del Lleida en la segunda parte cuando el equipo estaba acusando el desgaste físico.

El cuadro alicantino ha sido capaz de hacer 15 tantos en 19 partidos, un promedio paupérrimo para un proyecto de un coste superior a la media de la categoría que únicamente ha cosechado un triunfo en sus diez salidas (cinco de ellas sin marcar).

Las lesiones han depositado en dos futbolistas de menos de 23 años la responsabilidad de batir a los porteros y ninguno de los dos ha aprovechado la coyuntura profesional para reivindicarse en su oficio. Javier «Toro» Acuña ha estado en la grada, lesionado, en 14 de las 18 jornadas. Benja se ha perdido nueve. Tres dianas aportan entre los dos, una de las claves del desastre de temporada del Hércules.

Entre la plaga de lesiones y la inestabilidad que ha causado el relevo de entrenadores no se ha encontrado un once tipo en el Hércules después de 19 partidos. Un once distinto cada semana con la incertidumbre y el desconcierto que ello origina a los jugadores. Todos han tenido su oportunidad aunque algo menos Diego Benito, que no ha conseguido hacerse un hueco en el equipo ni con Cubillo, ni con Esteve ni con Manolo Díaz. El centrocampista tuvo minutos en Lleida aunque pasó desapercibido el tiempo que permaneció sobre el césped.

La plantilla tuvo ayer jornada de descanso antes de preparar a partir de hoy el partido del sábado (18.00) ante el Badalona. Última oportunidad para engancharse a la lucha por una de las dos primeras plazas. Solo vale la victoria en el Rico Pérez para seguir albergando esperanzas. El conjunto catalán llega después de golear a La Nucía es uno de los favoritos para ascender a la Primera Nacional RFEF, una aspiración muy lejana para el Hércules.

El exherculano Carlos Martínez es el máximo goleador con 11 goles

Carlos Martínez, jugador del Andorra y exfutbolista del Hércules, es uno de los tres máximos goleadores de la categoría con 11 goles. Le acompañan en el primer puesto Raúl, del Betis B, e Iván Romero, del Sevilla Atlético. Quiles, del Recreativo, es el siguiente de la lista con 10 goles. Estas cifras distan mucho de las conseguidas por los delanteros del Hércules, peleados con el gol en una temporada aciaga en la que se lucha por evitar el descenso a la cuarta categoría del fútbol español. El Hércules ha adelantado al sábado a las 18 horas el encuentro ante el Badalona. En principio, se jugará con un aforo máximo de 150 aficionados en un duelo vital para seguir en la lucha por las dos primeras plazas. La jornada la completa el Atlético-Levante-Llagostera y La Nucía-Cornellà. Solo quedan siete partidos para finalizar esta temporada. El Hércules tiene por el momento las bajas para este encuentro de Acuña, Erice, Buenacasa y Moisés. El delantero fue el último en lesionarse y ya no pudo estar el pasado domingo en Lleida.