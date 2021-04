¿Qué pasa si el Hércules baja?

ENRIQUE ORTIZ

El gran interrogante es el plan del máximo accionista si el equipo no llega a la Liga Pro

El entorno blanquiazul da por hecho que Enrique Ortiz seguirá aportando dinero en el Hércules aunque finalmente se produzca el descenso a la máxima categoría. El año pasado anunció la venta del Hércules utilizando a Quique Hernández de mediador. No obstante, el máximo accionista, 21 años después de la compra del Hércules, no parece tener intención de hacerlo. Rechazó varias proposiciones interesantes con respaldo serio e intentó captar nuevos socios, mientras que se desconoce si Juan Carlos Ramírez seguirá a su lado o dará portazo en el cuarto peldaño del fútbol español. Todo apunta a que en caso de descenso no peligraría la supervivencia de la entidad, pero sería necesario empezar casi de cero para construir una estructura sólida, algo que no se ha hecho en las últimas dos décadas en un club sujeto a la improvisación y al corto plazo. El interrogante es si Ortiz está dispuesto a realizar la enésima revolución en todos los estamentos incluso si el equipo termina por conservar la categoría sobre el césped. Dos temporadas seguidas conviviendo con el descenso.

LA DEUDA

Un club embargado y más de tres millones y medio de deuda con Hacienda

El Hércules sigue siendo uno de los morosos de Hacienda y la entidad está embargada. El club debe 3,5 millones de euros, según publicó el fisco recientemente. El club rebajó la deuda unos 700.000 euros pero sigue teniendo por pagar una cantidad importante. En caso de ascenso a la nueva Segunda B Pro, el Hércules debe solventar sus problemas con la Agencia Tributaria. Esta urgencia se ha juntado este año en el que el club no ha tenido ingresos por la pandemia y los partidos que se han jugado a puerta cerrada o con solo 150 espectadores en las gradas. Además, la pérdida de ingresos publicitarios es otro de los factores que hace que el club siga en pie por las cantidades que aportan los máximos accionistas.

INGRESOS

Bajarán mucho respecto a jugar en la Primera Nacional RFEF

El nivel de ingresos será muy semejante al de estas temporadas en Segunda B, es decir, entrarán muy pocos euros, tan solo de taquillas, abonados y lo que se genere de publicidad y streaming. Nada que ver a lo que ingresaría en la Liga Pro, ya que el objetivo de la Federación es profesionalizar todo lo que se pueda el tercer peldaño del fútbol español. De esta forma, la vida del club seguiría dependiendo en caso de descenso de los ingresos de los máximos accionistas.

CARMELO DEL POZO

La continuidad del director deportivo, en el aire

El máximo responsable deportivo del Hércules ha quedado muy tocado independientemente de lo que pase hasta final de temporada. Aunque tiene un año más de contrato, un descenso a la cuarta categoría le pondría muy complicada su continuidad. Su desgaste este año con tres entrenadores (despido de Cubillo cuando el Hércules era segundo) y un equipo cosechando una decepción tras otra son factores que pesan mucho a la hora de volver a construir un nuevo proyecto. Incluso en caso de llegar a la Liga Pro tampoco estaría asegurada su continuidad en una temporada que seguiría siendo muy decepcionante.

ANIVERSARIO

Las celebraciones por los 100 años de existencia serían mínimas en la cuarta categoría

El Hércules va camino de celebrar sus 100 años de existencia en la categoría en la que nunca ha militado, desluciendo cualquier tipo de acto para conmemorar el centenario de la entidad, que pasaría a reducirse. El club y la afición siempre ha tuvo la ilusión de celebrar una fecha tan señalada con el Hércules en el fútbol profesional, algo que la realidad se ha encargado de borrar de forma rotunda. No solo no se celebrará estando en Segunda División, sino que todo apunta a que hará estando dos categorías por abajo. Máxima crueldad.