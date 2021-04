Manolo Díaz: "El Hércules no baja los brazos"

Tras el enésimo tropiezo del pasado domingo en Lleida (1-0), el conjunto blanquiazul ocupa la quinta plaza del grupo D con 24 puntos, a siete de su rival catalán del sábado, que tiene dos partidos más y es segundo en la tabla, posición que da acceso a la nueva Primera RFEF, junto al líder Cornellà (32 puntos).

Pese a la dinámica negativa del Hércules y la brecha de puntos con las dos primeras plazas, Manolo Díaz recalca que no va "a tirar la toalla" y destaca que la receta para que el equipo reacciones pasa "por ganar varios partidos y hay que empezar por uno, que es este sábado". Para este duelo, el técnico madrileño confía en contar con el centrocampista Moyita, el extremo Pedro Sánchez y el delantero Buenacasa, que arrastraban molestias en los últimos días.

El preparador blanquiazul admite que su equipo "entrena mejor que compite", pero recalca que los futbolistas se entrenan a pleno rendimiento y no los ve "decaídos" anímicamente, a pesar de los decepcionantes resultados de la temporada.

"No estoy decepcionado con este grupo de jugadores", ha reconocido, "aunque no estoy satisfecho porque las cosas no han salido como esperaba. Hemos cometido errores muy graves en momentos concretos de los partidos, pero confío en la plantilla".

En cuanto a las causas de la negativa trayectoria de su equipo, que no gana desde el 21 de febrero al Ibiza, Díaz mantiene que se debe a la falta de acierto en el remate. "Hemos creado ocasiones suficientes, como ante el Levante B, y no las convertimos y eso modifica los ánimos de la plantilla. No apelo a la suerte o la mala suerte; nos ha faltado clarividencia", apostilla.

Sobre las opciones del Hércules a falta de siete partidos para el final de esta segunda fase, el entrenador blanquiazul añade que no hace cuentas "más allá de ganar este sábado ante un buen equipo, lo que reforzaría la moral del grupo y estaríamos mejor para ganar el siguiente partido en Cornellà porque no nos queda otra que ganar, ganar y ganar".