El delantero uruguayo del Hércules, Rodrigo Pastorini, aseguró este lunes que el equipo alicantino, tras su victoria ante el Badalona (1-0), no contempla en lo que resta de temporada otra opción que no sea la clasificación para la Liga Pro o Primera División RFEF.

El jugador, que anotó su primer gol en su primer partido como titular, admitió que no estaba obsesionado con marcar, sino con hacer un buen partido y ayudar a que su equipo ganara después de cuatro derrotas.

El uruguayo destacó el alto nivel competitivo que existe en el grupo, si bien precisó que el Hércules "no es menos ni más que nadie". "Estamos ahí para luchar todos los partidos", dijo el jugador, quien detectó una "competitividad muy grande" en el vestuario herculano.

"Desde que llegué el nivel de los entrenamientos es muy bueno. No obtuvimos un buen resultado en Lleida, pero el equipo no bajó la cabeza", destacó Pastorini, quien no quiso poner de excusa para justificar el rendimiento del Hércules en los campos de césped artificial que le esperan al equipo.

"Siempre son difíciles, pero si queremos ir a la Pro hay que ir a ganar", afirmó el delantero, quien aseguró que en el vestuario no se hacen cuentas sobre el número de victorias que serán necesarias en la segunda fase de la competición para alcanzar la Liga Pro.

"Aún quedan seis partidos, queda mucho. Vamos partido a partido", dijo el delantero, quien admitió que, pese a ser un recién llegado, es una motivación poder acabar la temporada como máximo realizador del Hércules.