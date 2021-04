Manu Garrido: "Tenemos que ver la Pro como un premio para motivarnos; no llegar sería un completo fracaso"

El delantero madrileño cedido por el Leganés, de 20 años, se ha convertido en bandera de enganche del Hércules en el asalto final a la Liga Pro tras su buen partido ante el Badalona. Admirador de Haaland, se declara sorprendido por la exigencia histórica del club blanquiazul y confía en mejorar en los próximos seis partidos su cifra de dos goles en los 14 que ha disputado hasta el momento.

¿Está en su mejor momento de esta temporada tan sufrida para el Hércules?

Sí; en cuanto a forma física y anímicamente tras la victoria del sábado [ante el Badalona, 1-0]. Fue un partido muy sufrido, en el que tuvimos que correr mucho los dos y el equipo y yo demostramos que estamos físicamente bien. Ahora falta afinar un poco y tener alguna que otra ocasión para poder meter algún golito. Al final, soy delantero y es lo que se nos pide.

¿A quién mandó callar el pasado sábado tras el gol de la victoria ante el Badalona?

No, fue un gesto de rabia mío, particular, para quitarme las malas vibraciones y malos pensamientos. No iba dirigido a nadie porque no había nadie en el estadio. Tenía ganas ya de que el equipo hiciera un buen partido y yo particularmente resarcirme un poco y hacer un buen papel.

Si no puntúan el domingo en Cornellà, la victoria del sábado habrá servido de poco....

Sí, lo importante es dar continuidad a la victoria y que no pase como ante el Ibiza, que se quedó en un triunfo aislado. Tenemos que trabajar a diario para conseguir los frutos los fines de semana. Y este domingo podemos demostrar que tenemos la confianza y el nivel para luchar por cosas allí arriba.

No mandé callar a nadie el sábado, fue un gesto de rabia interior por las ganas de que el equipo hiciera un buen partido

¿Le temen al mal estado del campo del Cornellà y sus reducidas dimensiones? Este año, tres partidos en césped artificial y tres derrotas....

Sabemos que será una guerra y el césped no puede ser ninguna excusa porque los dos jugamos en el mismo terreno. Aunque ellos estén más acostumbrados, nosotros ya hemos tenido partidos en césped artificial y tenemos que acostumbrarnos lo antes posible; si no es en el minuto dos, en el cinco. Hay que darlo todo desde el inicio.

¿Por qué cree que tras la derrota en Atzeneta empezaron los males del equipo?

Porque se le dio demasiada repercusión. Ese partido marcó la situación del equipo porque, quizás, aparecieron fantasmas del año pasado, un sensación de negatividad, de que no se pueden perder esos partidos... Esto es un juego en el que hay que saber ganar y perder y en ese momento quizás no supimos perder.

¿Por qué tiene tantos altibajos este Hércules?

Es difícil que un equipo sea regular si tiene lesiones cada cierto tiempo y no puede conseguir un «once» habitual. Así es complicado que los jugadores ofrezcan su mejor rendimiento.

Atzeneta marcó al equipo porque aparecieron fantasmas del año pasado, se le dio mucha importancia y no supimos perder

Usted se ha quejado de falta de continuidad, de que no ha tenido las oportunidades que seguramente merecía...

No en ese sentido, sino en cuanto a lesiones. Cuando he estado bien, los tres entrenadores me han demostrado confianza y me han puesto. Benja, Erice y Pedro Sánchez también han tenido lesiones y así es complicado dar continuidad a un «once».

Después de tres entrenadores, el foco crítico se pone ya en los jugadores...

Sí; es perfectamente entendible. Si cambias de entrenador y los resultados no llegan, hay que poner el foco en algo más. Hay que entenderlo, lidiar con ello y trabajar.

No parece normal que ningún jugador lleve más de dos goles en este equipo tras la disputa de 20 partidos...

Sí, va ligado a lo anterior. Si miras, ha habido mucha distribución de minutos. Y no es ninguna excusa que resulta complicado mantener una racha goleadora cuando cada dos partidos te toca estar en el banquillo o en un papel más secundario. Tanto Benja como Sergio Buenacasa, el Toro Acuña o yo.

Llegados a este punto, ¿la Liga Pro sería un premio o un mal menor?

Un premio. Si lo vemos de otra manera no estaríamos automotivándonos. En este momento es el mayor premio al que podemos aspirar y estaríamos contentos si la conseguimos.

Me ha sorprendido la exigencia histórica del Hércules; es bueno, pero hasta cierta medida, sin que llegue a bloquearte

Por consiguiente, no llegar a esa nueva categoría sería un fracaso...

Sí, completamente.

¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de este club?

Al principio no me había dado cuenta de la exigencia histórica que tiene el Hércules. Y se nota en el vestuario. Cuando perdemos, no conseguimos los resultados o un día se entrena algo peor, se nota en el vestuario y en el ambiente esa exigencia. Es bueno, pero en cierta medida; sin que te bloquee.

¿En qué delanteros del fútbol profesional se fija para intentar mejorar?

Actualmente en Haaland, me parece que lo tiene todo como delantero, pero ese ya es otro nivel.