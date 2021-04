Tano y Sidoel, pendientes de la última prueba para poder viajar hoy a Cornellà

La enfermería del Hércules se va vaciando en el tramo más importante de la temporada. De ella salen Moisés y Erice, aunque no está claro todavía que vayan a viajar con el equipo a Cornellà. Dependerá en gran medida del estado de Tano Bonnín y Darren Sidoel. Ambos jugadores realizarán una última prueba en el entrenamiento de esta mañana para decidir si están en condiciones de ser alineados en el importante partido de mañana (19.30). Tano sufrió un traumatismo cranoencefálico en el encuentro del pasado domingo ante el Badalona y se reincorporó esta semana tarde a los entrenamientos, por lo que su presencia es complicada. En caso de no estar en condiciones o no querer arriesgar la convocatoria de Moisés se haría más que evidente para tener un seguro de vida en el eje de la defensa. El que sí es fijo es el portugués Romain Correia, cada vez más asentado. Su compañero puede ser Teo Quintero, que ha perdido muchos puntos tras sus graves errores en la derrota en La Nucía, y también Armando Ortiz, aunque esta última opción no se contempla. Por su parte, Sidoel sufrió un fuerte golpe en el entrenamiento del jueves y de momentos se desconoce si estará en Cornellà. Los que no viajarán son Moyita y Appin, ambos sancionados. Appin vio la quinta amarilla ante el Badalona por una decisión rigurosa del árbitro, puesto que el galo rebañó el balón en su entrada a ras de césped, mientras que Moyita fue amonestado por retrasar su salida del campo en su sustitución por Armando en el minuto 65 en un gesto que no ha entendido aún nadie dentro y fuera del vestuario blanquiazul.