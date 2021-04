Hércules CF: Obligados a puntuar en el paraíso del caucho

Para lograr el objetivo, Manolo Díaz no podrá dar continuidad al once que terminó con la racha de cuatro derrotas seguidas que arrastraban los blanquiazules. Esta vez no será por lesión, sino por mala cabeza. Kevin Appin y Moyita tienen que cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas. Sin ellos en la zona de producción ofensiva, el preparador madrileño deberá decidir si cede la manija del equipo a Diego Benito (que ya sabe lo que es salir victorioso de Cornellà con el escudo del Hércules) o a David Sánchez, que ya ha demostrado esta misma campaña que ese no es su sitio, que ahí desaparece.

El tercero en la posible combinación medular es Darren Sidoel, pero el neerlandés se quedó en Alicante lesionado. Según el parte facilitado por el club después de la última sesión de trabajo previa al viaje en autocar, el holandés padece «una rotura miofascial del sóleo de la pierna derecha», el enésimo futbolista que tiene afectado ese músculo en la presente campaña y, seguro, que no por casualidad ni mala fortuna.

Uno de los dos centrocampistas acompañará a Armando en la estructura de inicio. Por primera vez, tendrá ocasión de demostrar que, como pivote defensivo y sin la sombra alargada del joven marsellés, puede parecerse al jugador que llegó a ser en el Real Murcia.

El resto del once se repetirá. Tano Bonnín ha respondido bien al examen médico y ha entrado en la convocatoria. Por contra, Moisés y Erice estarán una semana más fuera del equipo, convalecientes, también por cuestiones fibrilares. Vuelven al bloque Sergio Buenacasa y Nani, en principio, para arrancar la contienda en el banquillo porque las bandas se las repartirán, con más o menos libertad de movimientos, Abde y Pedro Sánchez. El vértice del ataque lo ocupará Manu Garrido y, por detrás de él, actuará Rodrigo Pastorini, autor del tanto que dio el último triunfo al Hércules, hace siete días, frente al Badalona: 1-0.

Cuestión de empuje

Ganar en Cornellà no es sencillo. El líder del subgrupo D saca mucho partido a la incomodidad de su terreno de juego, desgastado y sobreexplotado semanalmente. Además, el conjunto que entrena Guillermo Fernández Romo (que dirigió al Olímpic y ejerció como segundo en el Alcoyano), solo ha encajado un gol en las últimas cinco jornadas. Si el Hércules pretende puntuar en el Nou Municipal, deberá ser igual de intenso que su rival, aprovechar los disparos desde fuera del área y el balón parado, con Álex Martínez, dado que la circulación de la pelota nunca es fluida.

Esta temporada, los blanquiazules han perdido siempre que han pisado caucho. De hecho, la última vez que el equipo alicantino se impuso sobre césped artificial fue, precisamente, en Cornellà hace más de un año (el 27 de octubre de 2019). Aquel día, a los 12 minutos, Jona firmó el tanto del triunfo.

El resultado más repetido en los duelos entre ambos clubes es la victoria por la mínima, de ahí la relevancia de adelantarse en el marcador. Hacerlo es media victoria. En el proceloso camino hacia eso tan ignoto que es la Liga Pro toca derribar alguno muros, el primero de ellos esta misma tarde en un campo que escenifica a la perfección las miserias de la categoría.