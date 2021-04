Diego Benito: «Si bajas los brazos jamás tendrás una oportunidad»

El centrocampista del Hércules, Diego Benito, aseguró que el conjunto alicantino ha demostrado en las últimas jornadas que está vivo y con ganas de competir para pelear una plaza que le permita disputar la Liga Pro la próxima temporada.

«Lo teníamos difícil, pero no hemos bajado los brazos y la Pro está ahí», dijo el madrileño, quien aseguró que el Hércules está «dejándose la vida» por lograr el objetivo mínimo de la temporada.

El centrocampista, que fue titular por primera vez en la temporada en Cornellá (1-2), admitió que vive un año complicado ante la falta de oportunidades.

«No lo he pasado bien. Si dijera lo contrario, mentiría. Entreno para jugar, pero solo juegan once. Y hay que estar preparado para cuando te llega la oportunidad y con esa mentalidad he vivido mi carrera», explicó.

«Si bajas los brazos jamás tendrás una oportunidad», añadió Diego Benito, quien recalcó que la mejoría del Hércules en las últimas jornadas no es casualidad y que el equipo «cree en la Pro».

El jugador madrileño asumió resignado el parón obligatorio que debe afrontar el Hércules tras la suspensión del partido ante el Llagostera tras ser detectados varios positivos en el equipo catalán.

«Es lo que hay. Mirándolo por el lado positivo podemos recuperar más gente para estos partidos, aunque tengamos que disputar tres partidos en una semana», comentó Diego Benito, quien restó importancia a su posible continuidad en la alineación. «Lo que importa es que gane el equipo», afirmó el centrocampista del Hércules.

«Es una pena no poder jugar este sábado, parece que te corta un poco esas ganas con las que vienes a entrenar pero ya sabemos que este año la competición es diferente y más raro de lo normal. Nos ha pasado durante la temporada y hay que aceptarlo», señaló el jugador del Hércules.

«Me sentí muy bien, bastante cómodo pese al campo en el que tuvimos que jugar y la verdad que con los compañeros que tengo alrededor es mucho más fácil, estoy muy contento por disfrutar de la titularidad y sobre por encadenar dos victorias seguidas que para nosotros es muy bueno porque nos ha metido en la pelea de lleno», afirmó Diego Benito, que fue titular por primera vez en esta temporada. El centrocampista precisó que lleva jugando «toda la vida» en campos como el del Cornellà. «No rehuyo la lucha ni el esfuerzo, es de agradecer que el míster haya confiado en mí en este momento porque era uno de los partidos más complicados e importantes de la temporada», añadió el jugador del Hércules. «El equipo está con ganas y deseoso de que llegue el próximo fin de semana para poder competir ante el Lleida. Se nos apretará el calendario, ya que tendremos que jugar tres partidos en una semana», señaló el jugador blanquiazul. «Estamos capacitados para jugar miércoles y domingo y no va a haber ningún problema», añade Diego Benito, que siempre ha demostrado profesionalidad.