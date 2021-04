Soldado Benito

No es habitual. De hecho, apenas existen. Menos todavía en un universo tan manchado de vanidad tóxica como el del fútbol. Profesionales enormes, poco corrientes. Gente sencilla, sin delirios, con todo el interés del mundo, gente insólita que antepone el beneficio del bloque al suyo. Compañeros que suman, que sufren tanto como los otros, pero no gritan, no ponen caras, no insultan, no golpean... y si lo hacen, esperan a que nadie les vea. Son inconformistas, compiten, pelean, se sacrifican, no se dejan ir, animan cuando no juegan y esperan... esperan... esperan... hasta que les llega la oportunidad y se vacían. Nadie les aplaude los domingos, se llevan a casa la pena de no pisar el césped el día del partido, pero nunca dejan de sentirse útiles. Hombres buenos, deportistas con mayúsculas.

Diego Benito es uno de esos tipos que te ayudan a ganar, que hacen equipo. El perfil de futbolista que si no tienes en tu equipo, lo pagas, porque ellos, a pesar de sobrevivir en segundo plano, siempre empujan, siempre quieren, no bajan los brazos jamás. El centrocampista madrileño ha sufrido el ninguneo de sus técnicos con entereza. Acumulaba más de 400 días sin ser titular hasta que Manolo Díaz le confió el orden y la seguridad en la circulación de la pelota en un campo imposible, el de Cornellá. Hasta ese día, Benito sumaba 18 minutos en su estadística. Otro, con una mentalidad más quebradiza, más frágil, menos solidaria, habría podido inhibirse. Él, no. Él disfrutó de los nervios que sobrevienen a los que quieren triunfar la víspera de su gran día. Diego jugó bien, no se le notó el miedo, y su equipo ganó. Todo bien.

Nunca antes en toda su carrera profesional, el mediocentro madrileño había jugado tan poco como esta temporada. En agosto cumplirá 33 años. Hay que remontarse a su año de debut, con el Rayo, en 2009 para encontrarle peores registros de actividad. La de Benito, el soldado, el hombre de equipo, ha sido una vida de superación permanente, de saber encajar reveses, de no dejarse sepultar por la mala suerte. Estuvo en Primera dos veces, siempre en el banquillo, nunca pisó la hierba. Una de esas circunstancias que, o te aniquilan o te forjan el carácter. En su caso fue lo segundo.

En Alicante, pasó de ser capital para Planagumà a invisible para David Cubillo. No contaba ni cuando era el único mediocentro ofensivo disponible. Hasta el domingo pasado, únicamente había completado 6 partidos entre el curso anterior y este. Cuando le abrieron la puerta en diciembre para que siguiera los pasos de Pablo Íñiguez, fantaseó con la idea de marcharse, pero le duró un segundo. Renovó en verano consciente de lo que le podría suceder y lo hizo con todas las consecuencias, la amargas, también.

Benito lleva su temperamento al césped. Siempre comedido, comete pocos errores. Suple su baja ejecución de últimos pases, con distribución pausada, efectiva. No da goles, pero tampoco contribuye a que a su equipo se los hagan. Sus cualidades se diluyen en las apuestas por el juego directo, vertical, que son con las que le ha tocado lidiar con los responsables de los banquillos que ha tenido desde que Javier Portillo se fue a buscarle a Cartagena el verano de 2018.

Es probable que Benito haya jugado ya sus mejores partidos, que, a pesar de su excelente papel en Cornellà, regrese al banquillo si no ocurre nada extraordinario en las últimas 5 jornadas. Lo contrario, obligaría a su preparador actual a retocar un sistema que empieza a dar réditos. Podría alinearse junto a Kévin Appin en el espacio de Moyita, que adelantaría su posición para acercarse al área, por detrás del delantero. Pero eso supondría sacrificar Pastorini, el penúltimo goleador.

Pero si algo demostró el «ocho herculano» sobre el paraíso del caucho es que es una alternativa perfectamente válida, un futbolista útil, alguien a quien se puede confiar el peso del balón porque no le quema, porque conoce su oficio, porque sabe, a diferencia de los demás, lo mucho que cuesta demostrarle al mundo que se puede llevar razón sin la tentación de imponerla a la fuerza, a martillazos, sin exabruptos.

El soldado Benito quizá no tenga galones para liderar un ataque de pases filtrados entre líneas, que la prudencia le haya llevado a retrasar sus acciones, a asegurar los centros, que adolece del efecto pernicioso que provoca la desconfianza crónica del entrenador.

Todo eso resulta verosímil, pero el juego que interpreta Benito no puede ser invisibilizado hasta el extremo por quienes priorizan la ausencia de errores al riesgo... y son esos quienes más le han denostado de un tiempo a esta parte.

Superación

Tres goles ha marcado en su vida, ninguno con el Hércules. El último lo celebró en La Roda, con el Murcia, en 2017. Sustituyó a Rayco en el 73 y, diez minutos después, cazó una pelota dentro del área y la colocó por la escuadra de un sobrepasado Néstor Franco. Fue el cuarto, no desatascó gran cosa, no fue crucial, pero fue suyo y no se le va a olvidar, son esos recuerdos amables los que utiliza cuando la inercia se tuerce y le deja colgado en su propia ansiedad.

Restan cinco partidos. Los anteriores ya no cuentan, los errores pretéritos solo amordazan. Se abre un nuevo horizonte para Diego. Finaliza contrato, es probable que no siga en el club el próximo año –por motivaciones propias o ajenas– pero el tiempo que le quede como blanquiazul será igual de ejemplar, entregado a la causa, tendiendo puentes, estrechando manos, yéndose a casa con la cabeza alta, siempre.