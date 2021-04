El Hércules puede verse obligado a jugar cuatro partidos en solo 11 días

Profundo malestar en el Hércules ante el que puede ser el segundo aplazamiento consecutivo de su jornada liguera. La Federación Española debe responder a la petición del Lleida por un caso de covid en la plantilla, lo que puede obligar a comprimir el tramo final de la temporada en el que el conjunto blanquiazul tendría que disputar cuatro partidos en solo 11 días. El Hércules no compite desde el pasado 18 de abril, día en el que jugó su encuentro en Cornellà. Después de dos victorias consecutivas, el equipo iba lanzado hasta la Liga Pro hasta que sufrió su primer frenazo en seco con el aplazamiento del duelo ante el Llagostera por dos casos de covid en el conjunto catalán.

Cuando todo parecía que el Hércules reaparecería en el Rico Pérez ante el Lleida, un comunicado del Lleida dejó frío en la mañana de ayer a todo el entorno blanquiazul: «Después del partido del pasado sábado en La Nucía, un miembro de la plantilla del primer equipo fue sometido ayer a un test al presentar síntomas compatibles con el covid, resultado que dio positivo. Teniendo en cuenta el último contacto con el resto de la plantilla, el equipo ha sido considerado contacto estrecho y descansan confinados en sus domicilios. De esta forma, se informa de la suspensión de los entrenamientos y actividades previstas para esta semana y se solicitará a la Federación el aplazamiento del partido ante el Hércules».

El club blanquiazul trató de hacer ver a la Federación el perjuicio que supone para la plantilla el aplazamiento del partido por la escasez de fechas en el calendario. Todo apunta a que el encuentro ante el Lleida se disputará el miércoles 12 de mayo si se acaba aplazando, aunque todavía la Federación no ha dado señales de vida. El equipo tendría que disputar las cinco jornadas que faltan para terminar la temporada en solo 18 días, una circunstancia que preocupa al Hércules y así se lo trasladó a la Federación, que no considera de ninguna forma la posibilidad de acabar la temporada más allá del 23 de mayo. Si la Federación accede a la petición del Lleida, el próximo partido del conjunto de Manolo Díaz sería el miércoles en el Rico Pérez (17.00) ante el Llagostera, que ayer jugó ante La Nucía, para desplazarse posteriormente a Badalona. No ha sentado bien en el Hércules la petición del aplazamiento y considera que así se adultera la competición, ya que si el encuentro se disputa finalmente el 12 de mayo el Lleida irá con ventaja al estar más descansado por no jugar el fin de semana anterior.

El conjunto blanquiazul depende de sí mismo para acabar entre los dos primeros y conseguir una plaza en la Liga Pro la próxima temporada. El equipo de Manolo Díaz no jugó el pasado fin de semana al aplazar el partido por dos casos de covid en el Llagostera, pero se vio favorecido por los resultados de la jornada, ya que La Nucía se impuso al Lleida (1-0 y el Badalona empató ante el Atlético Levante (1-1). Con estos resultados, el escenario favorece mucho al Hércules, que tiene en sus manos la posibilidad de meterse en la Liga Pro y al menos salvar los muebles de un decepcionante temporada. Las dos victorias consecutivas conseguidas ante el Badalona y el Cornellà dieron un vuelco a la clasificación y a la moral del equipo, que por fin puede respirar aliviado al estar dentro de la lucha a falta de cinco jornadas, algo impensable cuando encadenó la racha de cuatro derrotas consecutivas que dejaban el panorama con gran oscuridad.

El frenazo que ha sufrido ahora con un aplazamiento y un posible segundo dejaría al equipo sin competir durante dos semanas y media, por lo que se perdería el ritmo y la inercia ganadora que tenía el equipo. Lo único positivo es la recuperación de los lesionados, ya que Sidoel y Teo arrastran molestias y todo apunta a que Manolo Díaz tendrá disponible a toda la plantilla por primera vez en toda la temporada. La plantilla mantiene su plan de entrenamiento.

El centrocampista del Hércules, Sergio Dueñas 'Moyita', calificó como raro que se estén solicitando en la parte final de la temporada aplazamientos de partidos por parte de los rivales del equipo alicantino por positivos de covid. El Llagostera ya aplazó su encuentro ante el Hércules hace dos semanas por este motivo y hoy ha sido el Lleida el que ha reclamado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la suspensión del partido del próximo sábado en Alicante. «No se sabe aún qué va a pasar, por lo que nosotros tenemos que seguir entrenando», dijo el sevillano, quien calificó como «raro» que estos aplazamientos estén llegando en el tramo final de la competición. «Es lo que nos toca», resumió el jugador, quien recordó que tanto el Hércules como los demás equipos están sometidos a pruebas de antígenos y otras similares desde el comienzo de la competición. Moyita no se atrevió a asegurar si este parón de la competición puede afectar.