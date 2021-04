El Hércules pide adelantar el partido ante el Llagostera y acabar más tarde la competición

El Hércules ha dicho basta. El club blanquiazul no está dispuesto a tener que jugar cinco partidos en solo 18 días y ha enviado un recurso a la Federación Española para que considere la opción de adelantar el partido del miércoles ante el Llagostera al domingo o al lunes y que la competición acabe una semana después para evitar casos como éste. Carmelo del Pozo, director deportivo de la entidad, señaló ayer en rueda de prensa que a ha dado al organismo federativo las dos opciones para que "se mantenga el principio de igualdad en la competición". Además, la entidad ha presentado un informe médico en el que explica que "la plantilla no puede estar 17 días sin competir y luego jugar cuatro partidos en 11 días o cinco en 18 días". "No puede ser que el Hércules, que ha cumplido con todo, sea el mayor perjudicado y se vea alterado el principio de igualdad. Por eso, hemos propuesto esas dos soluciones, que nos parecen muy coherentes y de esa forma podríamos competir todo en igualdad de condiciones", señaló Del Pozo, que aguarda la respuesta de la Federación durante el día de hoy.