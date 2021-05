El Hércules no recibe ninguna contestación de la Federación

Silencio administrativo. Ninguna respuesta oficial. La petición formal del Hércules de adelantar el encuentro frente al Llagostera quedará en eso, en un mero formalismo archivado con desgana en un estante. La intención blanquiazul –afectado por dos suspensiones consecutivas de sus encuentros de liga tras la detección de positivos en covid entre sus rivales– era la de aprovechar el descanso forzoso de su próximo adversario, el cuadro gerundense, que esta semana quedaba exento de competir, para adelantar entre 72 y 48 horas el cruce entre ambos en el Rico Pérez. No podrá ser.

El Comité de Competición no ha valorado la solicitud y, por tanto, no ha respondido a la demanda alicantina. El Hércules, siempre de puertas hacia adentro, se siente claramente perjudicado por la decisión federativa de amontonarle las jornadas en el tramo decisivo de la competición por causas ajenas a su responsabilidad y, de momento, descarta elevar el tono de su malestar.

Carmelo del Pozo explicó el pasado viernes que el club le había solicitado al órgano rector que preside Luis Rubiales jugar hoy la jornada fijada originalmente para este miércoles, 5 de mayo. O que, en su defecto, se disputara mañana. Al cierre de esta edición, la RFEF no había atendido el requerimiento herculano, por lo que en el club blanquiazul dan por sentado que no habrá ninguna modificación y que el envite con el Llagostera tendrá lugar el día previsto inicialmente, a las 17 horas.

El objetivo que perseguía la dirección deportiva era muy razonable: espaciar las jornadas que aún le restan por disputar (5) y evitar tener que afrontar cuatro partidos en 14 días después de un parón obligado de más de dos semanas. «Si ha habido capacidad para aplazar un partido a 48 horas vista (en alusión al Hércules-Lleida) también se puede modificar la fecha de miércoles a domingo o lunes», argumentó el director deportivo segoviano: «Situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales», subrayó. Tal vez la próxima vez.

El sentido común al que apelan desde la dirección deportiva del Hércules sostiene que postergar una semana, al menos, una competición cerrada que no cuenta con una tercera fase, no solo no es descabellado sino que juega a favor de la equidad y de la igualdad de oportunidades.

Del Pozo justificó su propuesta de postergar la última jornada al 29 o 30 de mayo (en vez de jugarse los días 22 o 23) para poder crear en estas últimas fechas una ventana en la que recuperar los partidos aplazados, tal y como se hizo en la primera vuelta en otros grupos, entre ellos el catalán.

A este llamamiento tampoco ha respondido el ente que dirige Luis Rubiales, aunque en el club alicantino se temen que pueda cosechar idéntico resultado. «No hay problemas legales ni federativos para jugar en esta fecha, porque seguiríamos en mayo», valoró Del Pozo, convencido de que únicamente así el Hércules puede competir «en una situación similar a la del resto de los rivales».

Venta urgente

Las entradas para el partido con el Llagostera se pondrán a la venta mañana. Los precios son los mismos que los fijados para recibir al Lleida: 15 euros para los poseedores del carné compromiso y de 20 para el resto. Falta por establecer los plazos que permitan dar prioridad a los «abonados» en la retirada de las localidades.

Finalmente serán 2.000 los asientos vendibles después de que Sanidad elevara el aforo permitido a los estadios de la Comunidad. La conselleria permite que se abran 4 puertas bien separadas entre sí por las que pueden acceder un máximo de 500 aficionados. El club recuerda que para ingresar en el recinto será preciso enseñar el DNI además de la entrada, que será nominal y de uso exclusivo e intransferible. Para identificarse no valdrá con mostrar el carné Compromiso, que sí es útil para el trámite de compra de entradas online.