«Somos los más dañados en el tramo decisivo»

Comedido, midiendo su discurso. Templado, evitando cargar de más las tintas, pero rotundo. A su equipo le han perjudicado sobremanera y lo dice muy claro: «Somos a quien más daño hace todo lo que está pasando en el tramo decisivo de la Liga». Manolo Díaz, sin embargo, consciente de lo mucho que hay en juego, exige a sus hombres que no pierdan fuerzas dándole vueltas al asunto y se enfoquen de lleno en la consecución del objetivo: ingresar en la Liga Pro.

«17 días sin jugar en plena competición es mucho tiempo. Ni siquiera en una pretemporada sufres tanta inactividad. Hay cosas que son difíciles de entender, de comprender, pero, en el tiempo actual, es lo que nos toca. No podemos perder energía en cosas que no dependen de nosotros aunque nos choque que haya unos partidos que se sí se disputen con positivos detectados en las plantillas y otros, como los nuestros, no», asegura el preparador blanquiazul.

«No puedo hablar mucho porque desconozco los criterios. Son situaciones que se dan y no podemos hacer más que aceptar lo que nos toca, nos guste más o menos. Hay que acabar la competición y el tiempo apremia. No debemos perder ni un segundo más, hay que centrarse en lo deportivo, que los que nos interesa de verdad», reitera el técnico madrileño pese a la insistencia de los periodistas.

La factura que pase tanta inactividad es una incógnita. «No sé cómo nos va a afectar el parón, pero está claro que no es como el anterior que hubo. Ahora, a diferencia de entonces, el resto de rivales sí juega y sí suma puntos. No soy adivino, solo sé que mi equipo estaba bien antes y espero que siga compitiendo igual. Veo al vestuario muy centrado y con muy buena disposición. Hemos hechos muchas cosas muy bien y solo hemos encajado golazos. Si seremos capaces de seguir por esa senda después de tato tiempo parados, eso lo sabremos al final del encuentro», valora Díaz.

Agravio competitivo

Las decisiones de la Federación con respecto a los positivos por covid anunciados por los rivales del Hércules en las últimas dos semanas dejan al equipo alicantino en una situación muy complicada, obligado a liquidar cinco jornadas en 18 días. «Yo querría haber jugado en igualdad de condiciones, no sé si es bueno o malo que tengamos la posibilidad de disputar más partidos que nadie de aquí hasta el final. Los puntos hay que ganarlos y solo espero que todo el mundo dé un paso al frente, todo el mundo que esté sano», matizó el entrenador madrileño, que recordó que no podrá contar ni con Teo no con Darren Sidoel y que tiene la duda de Tano, con molestias después del último entrenamiento.

«Si hay algún perjudicado en toda esta situación a nivel deportivo ese es el Hércules. El Badalona está en su total derecho de hacer lo que considere mejor para ellos (han adelantado al sábado, a las 17 horas, el partido contra el Hércules pese a disputar sus encuentros de Liga habitualmente en domingo). Cualquiera haría lo mismo. Pero está claro que nosotros somos los más perjudicados, a los que más negativamente nos afecta. Aun así, no podemos darle más vueltas, tenemos un encuentro muy complicado ante un rival con más puntos que nosotros al que necesitamos imponernos, no hay que pensar en otra cosa», volvió a recalcar.

«Tengo mucha confianza en todos los jugadores. La dinámica era buena antes del parón y no tengo motivos para creer que no lo siga siendo. Hemos de saber canalizar la energía. Ganar al Llagostera nos da un plus. Espero un partido abierto. La propuesta del Llagostera es buena, bonita de ver, con buen trato del balón y queriendo la pelota. Espero que se vea un buen partido. Pero hay que ser realistas, hoy por hoy, por encima de todo, está sacar el resultado».