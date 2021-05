Hércules CF: Oportunidad para ser líderes

El momento es ahora. Después de todas las penurias, los sinsabores, el delirio desmedido que emana de la propia Federación, de haber perdido toda esperanza, después de todo eso, el Hércules tiene ante sí la opción de renacer, de demostrarse a sí mismo que, a pesar del desastre de primera fase que firmó, existe margen para la enmienda. Manolo Díaz puede hacer algo inédito hasta la fecha: ganar tres partidos seguidos.

Si lo consigue, su equipo dormirá líder del Grupo 3-D (el que pelea por el ingreso en la Pro por el camino más tortuoso). Sumar los tres puntos le permitiría igualar el coeficiente (1.5) del primer clasificado, el Cornellà, al que los alicantinos ya han ganado en esta fase. Un triunfo por más de tres tantos situaría al Hércules como líder en solitario, dado que hasta que no se disputen los dos duelos directos no computa el «average» particular. Mientras que eso ocurre, mandará la diferencia global de goles. Los catalanes firman un +5 y los de la «terreta» un +2.

Ganar supone, además, dejar atrás a un rival al que le quedaría un encuentro menos por disputar hasta final de curso que al Hércules y daría alas a un equipo que, después de más de medio mes sin competir, encara una recta final de campeonato con 5 partidos en 18 días. Todo lo que gane ahora, se lo ahorrará de sufrimiento cuando las fuerzas flaqueen.

Para lograrlo, Manolo Díaz recurrirá al mismo bloque que salió airoso del caucho de la Ciudad Condal el pasado 18 de abril merced a un gol olímpico de Pedro Sánchez, que pudieron ser dos de no ser por que, en el último instante, el balón tocó en la cabeza de un defensor y se coló en la red.

Suspense

La única duda con la que cuenta el preparador madrileño es con la de Tan Bonnín. El central dominicano, titular indiscutible y líder absoluto de la defensa, arrastra molestias físicas fruto de la acumulación de minutos y sesiones de trabajo. No se decidirá si finalmente salta al césped con sus compañeros hasta dos horas antes de que dé comienzo el envite, que arranca en un horario poco habitual (las cinco de la tarde), y escasamente recomendable para un pulso entre semana. Tal vez por ello, la previsión de venta de 2.000 entradas que estaban disponibles para este choque se acaben cubriendo con invitaciones para los integrantes de las categorías de base herculanas. Es la primera vez –desde que entró en vigor el estado de alarma en todo el país– que Sanidad permite un volumen tan amplio de personas en la grada. Quienes acudan al estadio, deberán acceder por una de las únicas cuatro puertas que permanecerán abiertas y llevando a la vista la entrada y el DNI porque los asientos son nominales e intransferibles.

Partido abierto

Manolo Díaz prevé un choque «abierto». En sus propias palabras, «bonito para el espectador». El regreso de Moyita y Appin al centro del campo en detrimento de Benito y Armando (que cumplieron con creces en Cornellà) es la principal novedad. Si se respeta lo ensayado a lo largo de la semana (siempre a puerta cerrada), arriba repetirá Pastorini por detrás de Manu Garrido. El uruguayo, que ya sabe lo que es marcar, pasó inadvertido sobre la moqueta de goma gastada y vieja del campo aledaño al del Espanyol. El Llagostera, sin Lucas Viale ni David García (lesionados), viajó ayer a Alicante después de haber logrado imponerse por la mínima a La Nucía justo después de salir de un parón de 17 días, o sea, no es imposible.