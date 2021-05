Manolo Díaz: «Cuando ganas siempre parece que te cansas menos»

La incertidumbre generada por la falta de concreción de las acciones de peligro inquietaron al preparador madrileño, aunque no le asustaron: «Temes que te arruinen todo el buen trabajo que llevas haciendo porque sabes que el rival siempre va a disponer de una ocasión para hacerte gol. La superioridad hay que plasmarla, si no lo haces, siempre estás inquieto. Pero no es miedo, yo confiaba en que acabaría llegando nuestro tanto», confesó.

«Nos ha costado situarnos, pero ha sido muy poco tiempo. Nos hemos adueñado del partido muy rápido», añadió el técnico blanquiazul.

A nivel físico, el duelo sí pasa factura. Appin abandonó lesionado y Moisés se retiró con molestias y cojeando. «Es consecuencia de este tipo de partidos. A los futbolistas les pesa. Estás parado mucho tiempo, juegas a las cinco de la tarde, el nivel de exigencia es máximo... Esperemos que las lesiones no sean graves, pero ahora mismo no sabemos qué tienen en realidad», admitió Díaz.

«Moralmente te ayuda ganar así. Parece que te cansas menos. Estás más feliz, más confiado. Tres victorias seguidas siempre son positivas, pero no podemos quedarnos aquí», advirtió el entrenador madrileño, cauto a la hora de valorar las dos acciones más polémicas del choque, un penalti en el minuto uno a favor del Hércules y una posible segunda amarilla para Pedro Sánchez por una entrada a destiempo.

«Si hubiera pitado penalti no habría sorprendido a nadie, lo mismo que la segunda amonestación a Pedro, también se la podría haber mostrado. Son dos acciones que se dejan al criterio arbitral y él ha decidido eso, y lo respeto».