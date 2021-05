Hércules CF: Cumbre para decidir el precio de las entradas sin Ramírez en la reunión

El Hércules del futuro, que se juega su destino en un presente efímero, inicia hoy diez días para su devenir en todos los planos posibles. En lo deportivo, tiene delante dos partidos en el Rico Pérez frente a rivales directos que, de ganarlos, se garantizará su estancia el próximo curso en la Liga Pro, la categoría de nueva creación que sigue perfilando la Federación Española, responsable de la organización. Los blanquiazules dependen de sí mismos, algo que parecía impensable en el desastroso cierre de la primera fase en La Nucía.

La dinámica de juego y resultados no es lo único que ha virado radicalmente. También la actitud de la Generalitat. La caída parcial de las medidas anticovid, las que estaban en vigor en la Comunidad durante el estado de alarma, ha valido para relajar las restricciones de entrada de público a los estadios. Según el nuevo reglamento, Sanidad permite, en un campo como el Rico Pérez, con una aforo para 30.000 espectadores, la presencia de 4.000 aficionados que deben estar separados en cuatro sectores independientes, respetando una distancia de seguridad de 1,5 metros entre butacas, con aseos exclusivos para cada área.

El ingreso en el terreno de juego, tal y como ya ocurrió en la visita del Llagostera, se hará solo por cuatro puertas, el resto permanecerán clausuradas. Cada asiento se venderá nominalmente y para llegar a él hay que portar la entrada y llevar consigo el DNI.

Precios

Los responsables de la gestión de la entidad se reúnen hoy en el estadio para determinar el precio de los boletos. Al cónclave no asistirá Juan Carlos Ramírez, que se mantiene firme en su idea de abandonar la ejecutiva blanquiazul al final del presente curso. Sin embargo, el todavía socio de Enrique Ortiz, tanto dentro como fuera del club, no ha establecido las condiciones de su marcha. De momento, tal y como demuestran gestos como el de hoy –ausentándose del encuentro para decidir el valor de los pases, algo impensable hace tres meses–, ha decidido no intervenir en la gestión ordinaria, pero debe acordar con la propiedad si se libra de las acciones mediante venta o cesión. Ortiz y Ramírez deberán acordar cómo cierran las cuentas del ejercicio 20-21. Originalmente, el pacto entre ambos, era aportar capital de manera equitativa al presupuesto del primer equipo, circunstancia que, en el futuro, pretende dejar sin validez el exdirectivo del Elche, que ya emprendió una carrera judicial para dejar su sitio en la entidad franjiverde que, por aquel entonces, presidía José Sepulcre y con el que no alcanzó un acuerdo amistoso para desvincularse.

El Hércules se mantiene en la segunda plaza por 2 centésimas

El Hércules conserva la segunda posición del grupo 3-D, el que pelea por alguna de las dos plazas que dan derecho a jugar la Liga Pro el curso que viene, y lo hace con solo dos centésimas de ventaja sobre el Llagostera. El triunfo de los catalanes sobre el Atlético Levante (2-0) les permite firmar un coeficiente de 1,46 por los 1,48 que posee el conjunto blanquiazul. El coeficiente que determinará la clasificación hasta que todos los clubes alcancen los 26 duelos disputados, es el resultado de dividir los puntos obtenidos entre los partidos jugados. El Llagostera, al que le resta un envite menos que al Hércules, alcanza los 35 puntos, uno más que los alicantinos. Por la mañana, el líder Cornellà, tampoco falló frente a La Nucía (2-1). Suma 39 puntos en 25 jornadas (1,56) y solo le resta un encuentro de Liga.